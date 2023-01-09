На Тернопільщині діє 130 пунктів незламності. Вони працюють цілодобово. Відтак при потребі відвідати їх можна навіть під час комендантської години, – повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Пункти незламності облаштовані в усіх громадах області. Там можна отримати медичну допомогу, зігрітися, випити чаю, зарядити телефон.
«Пункти незламності діють у всіх наших громадах. Тут енергія подається від встановлених генераторів. Звісно, якщо у вас немає електрики вдома, вам треба зігрітися або отримати іншу допомогу, ви можете прийти у пункт незламності. Його відвідати можна навіть під час комендантської години. Якщо вас зупинять на вулиці, ви скажете, куди йдете, що вам потрібна допомога, ви можете відвідати пункт незламності», – каже Володимир Труш.
«Пункти незламності» забезпечені водою, продуктами, медикаментами й речами першої необхідності.