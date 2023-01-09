“Пункти незламності” на Тернопільщині можна відвідувати навіть під час комендантської години

На Тернопільщині діє 130 пунктів незламності. Вони працюють цілодобово. Відтак при потребі відвідати їх можна навіть під час комендантської години, – повідомив на брифінгу начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Пункти незламності облаштовані в усіх громадах області. Там можна отримати медичну допомогу, зігрітися, випити чаю, зарядити телефон.

«Пункти незламності діють у всіх наших громадах. Тут енергія подається від встановлених генераторів. Звісно, якщо у вас немає електрики вдома, вам треба зігрітися або отримати іншу допомогу, ви можете прийти у пункт незламності. Його відвідати можна навіть під час комендантської години. Якщо вас зупинять на вулиці, ви скажете, куди йдете, що вам потрібна допомога, ви можете відвідати пункт незламності», – каже Володимир Труш.

«Пункти незламності» забезпечені водою, продуктами, медикаментами й речами першої необхідності.