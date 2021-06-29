На Тернопільщині готуються відкрити пункти масової вакцинації в районних центрах — Кременці та Чорткові.

Про це повідомила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії області Марія Павельєва.

У цих містах наразі готують необхідні приміщення для проведення процедур.

Наразі центр масової вакцинації діє лише у Тернополі, за адресою Злуки 45. Там щеплюють всіх охочих жителів області від 18 років. “Ми плануємо розгорнути пункти масової вакцинації у районних центрах. Наразі йдеться ще про Чортків і Кременець. Наразі ми працюємо у цьому напрямку. Можливо будуть ще якісь міста, які запропонують створити у них центр вакцинації. Оскільки насамперед потрібно знайти відповідне місце, співпрацювати з органами місцевого самоврядування, які б надали можливість проводити вакцинацію у їхньому місці. У Тернополі центр вакцинації працює досить ефективно. Він відкритий з 9.00 до 16.00. Люди активно приходять щеплюватися. Це перш за все люди, які зареєстровані у додатку “Дія”. Хоча ми щеплюємо також людей, які не були там зареєстровані”, – розповідає Марія Павельєва.

Додамо, загалом в Україні вже працює понад 130 центрів масової вакцинації проти COVID-19, в яких щеплюють людей, які записалися до листа очікування через “Дію” або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Найбільше таких центрів працює у Дніпропетровській, Вінницькій, Херсонській, Львівській та Одеській областях.

Нагадаємо, з 29 травня 2021 року в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19. В них вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.