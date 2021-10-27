Тимчасовий пункт вакцинації проти COVID-19 запрацював на залізничному вокзалі Тернополя. Людей імунізують вакцинами AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer.

Тут щеплення можуть отримати жителі різних регіонів України, які подорожують через Тернопіль. Також вакцинацію проводять для працівників Укрзалізниці. «Створюємо всі умови, щоб більше людей мали можливість вакцинуватися проти COVID-19. Цей пункт не лише для мандрівників, працівників Укрзалізниці, а й для жителів міста. Ми бачили, що вихідними були великі черги до пунктів та центрів вакцинації і для того, щоб цього уникнути, ми відкриваємо тимчасовий пункт вакцинації», – зазначає директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Тимчасовий пункт вакцинації на залізничному вокзалі працює з 10.00 до 16.00 години. У роботі задіяна одна мобільна бригада.

Додамо, двома дозами у Тернопільській області вакциновано 15,7% населення, першою дозою – 21%. Загалом з початку вакцинації в Тернопільській області імунізовано 361 799 осіб.