За результатами місцевих виборів 2020 року партія “Слуга народу” отримала посади голів у 8 з 55 ОТГ Тернопільської області. З-поміж решти партій – це найвищий результат. Однак більшість перемог “слуги” здобули в другорядних малочисельних громадах, де була низька конкуренція.

Сільські перемоги

У першу чергу йдеться про 3 сільські та 2 селищні ОТГ. Кандидати від партії Зеленського перемогли у Великодедеркальській та Борсуківській ОТГ. У Великі Дедеркали пішов працювати заступник голови Шумської РДА Юрій Панасюк, а в Борсуках у партію Зеленського записали кандидата-переможця від тамтешнього латифундиста Гасюка – Романа Кухарського.

Стали “слугами” заради посади

Зрештою, записувати у “слуги” було найлегше на сільському рівні. За такими лекалами свої повноваження підтвердили голови 3 існуючих ОТГ. У вотчині Гути – Васильковецькій ОТГ – знову переміг Андрій Гайдаш. У приміських Великих Бірках маску “слуги Зеленського” зодягнув Любомир Ковч, а в Почаєві в черговий раз “перекрутив” мерську “гімнастьорку” Василь Бойко. Нічого дивного у цих перевтіленнях немає. Голови також люди і хочуть жити в спокої з владою та правоохоронними органами.

Боярський, Келічавий та інші “зелені”

Три голови ОТГ від партії влади “народилися” в бойових умовах. Микулинецьку ОТГ здобув Дружбівський селищний голова Іван Слободян. На виборах він заручився підтримкою агресивного латифундиста Когута, який допоміг йому здобути вирішальну перевагу у кількох селах.

В Копичинцях молодому грантоїду Богдану Келічавому вдалося зламати опір старих еліт в особі екс-голови Лосика і здобути несподівану для багатьох перемогу.

Запекла боротьба відбувалася і в Шумську. У найпівнічнішому містечку Тернопільщини екс-тигіпковець та екс-тимошенківець Вадим Боярський вдало скористався брендом партії Зеленського, щоб перемогти творця Шумської ОТГ Володимира Плетюка. Начальник управління соцполітики Тернопільської ОДА задіяв заради своєї перемоги всі свої тернопільські зв’язки. Плетюк опинився в політичній ізоляції, а натомість весь спектр політичних партій незримо працював на Боярського.

Що далі?

Найбільше переможних мандатів партія Зеленського здобула у новоствореному Кременецькому районі. Це свідчить, що на Волині підтримка партії влади ще присутня. Гірші справи у Тернопільському і Чортківському районах. Там агресія, підбурювана в першу чергу порошенківцями, буде наростати. Якщо зараз причетність до партії влади для голів ОТГ може бути ще корисною в плані залучення державних інвестицій, то через рік-два від “слуг” будуть “сахатися”. Власне тому більшість голів вже зараз хочуть “затерти” своє висування партією влади. Однак їхні конкуренти все частіше будуть нагадувати у громадах, яку саме партію представляють їхні голови.