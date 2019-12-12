У п’ятницю, 13 грудня, на Шашкевича 8В (7 поверх) о 19:00, відбудеться «Квартирник у Андрія» — новий формат Андріївський вечорниць, де

може взяти участь будь-хто, виконавши певні вимоги:

– прийти у вишиванці;

– прийти у файних ШКАРПЕТКАХ;

– принести своє горнятко;

– взяти із собою хороший настрій;

– бути молодим від 16 до 35.

Під час вечірки можна послухати живу музику, пограти настільні ігри, чи брати участь в різних забавах і конкурсах.

Для хорошого проведення події потрібно дотримуватися дрес-коду, і чекати на оновлену інформацію за посиланням.

Організаторами заходу є ГО «Молодіжний націоналістичний конгрес» й Управління молоді та спорту ТОДА.