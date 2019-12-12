У п’ятницю, 13 грудня, на Шашкевича 8В (7 поверх) о 19:00, відбудеться «Квартирник у Андрія» — новий формат Андріївський вечорниць, де
може взяти участь будь-хто, виконавши певні вимоги:
– прийти у вишиванці;
– прийти у файних ШКАРПЕТКАХ;
– принести своє горнятко;
– взяти із собою хороший настрій;
– бути молодим від 16 до 35.
Під час вечірки можна послухати живу музику, пограти настільні ігри, чи брати участь в різних забавах і конкурсах.
Для хорошого проведення події потрібно дотримуватися дрес-коду, і чекати на оновлену інформацію за посиланням.
Організаторами заходу є ГО «Молодіжний націоналістичний конгрес» й Управління молоді та спорту ТОДА.