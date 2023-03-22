Відомий український банкір і бізнесмен, не задумуючись пішов на фронт, де не лише виконував складні бойові завдання, а й матеріально допомагав побратимам.

З невимовним болем і важкою тугою сприйняв сумну звістку з фронту колектив тернопільських світлотехніків. На війні у запеклому бою загинув відомий український бізнесмен і банкір, голова товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Ватра» Юрій Гапоненко. Про це повідомляє Терен.

У травні на свято Юрія йому виповнилося б 56. Він був життєрадісною людиною високого злету у різних галузях підприємництва і фінансів. Свого часу неабияких висот досягнув на будівельному поприщі, відтак у банківській сфері. Ділові контакти підтримував з представниками бізнесової еліти України та зарубіжжя. А протягом двадцяти останніх років його доля була тісно пов’язана з тернопільською «Ватрою», у розвиток економічного потенціалу якої він вкладав увесь свій професійний хист і досвід.

Напередодні широкомасштабної війни Юрій Андрійович потрапив у важку дорожньо-транспортну пригоду, після якої уже жодна медична комісія не могла його визнати придатним до військової служби. Та попри все великий життєлюб жив майбутнім, у нього було ще неймовірно багато амбітних планів, але війна різко змінила всі ціннісні орієнтири.

Незважаючи на стан здоров’я, Юрій Андрійович, не роздумуючи ні на мить, за власні кошти придбав снайперську гвинтівку і пішов добровольцем на фронт. Там у скромному чині старшого солдата хоробро виконував складну бойову роботу. Водночас і матеріально допомагав як своєму бойовому з’єднанню, так і військовим побратимам, для яких тільки останнім часом закуповував багі (невеликий легкий автомобіль високої прохідності, для їзди по бездоріжжю), на котрі встановлюють артилерійські установки.

…Та раптом страшне поранення. Побратими, наскільки це було можливим, швидко забрали бійця з поля бою. Розуміючи складність ситуації, медики відправили Юрія Гапоненка гвинтокрилом до столичної лікарні. На превеликий жаль, травми виявилися несумісними із життям. І тепер він ангелом з неба оберігатиме «Ватру» і всю Україну.

Великий патріот, талановитий бізнесмен і креативний управлінець відійшов у вічність, залишивши вічно сумуючими дружину, двоє дітей і багаточисельний колектив ватрівців.

Р.S. Генеральна дирекція Тернопільської світлотехнічної корпорації глибоко сумує з приводу загибелі великого українського патріота, голови товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Ватра» Юрія Андрійовича Гапоненка і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.

Вічна пам’ять і слава Герою-захиснику України.