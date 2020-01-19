На Тернопільщині сільська вчителька поплатилася за те, що зателефонувала на гарячу лінію уряду і поскаржилася на борг по зарплаті.

Вона стала фігуранткою службового розслідування, бо дзвінок був зафіксований у перші 60 секунд, тобто на першій хвилині уроку, і у відділі освіти цим всерйоз перейнялися, йдеться в сюжеті ТСН.

Вчителям Нападівської дев’ятирічки на місяць заборгували зарплату, до того ж не вперше. Їм увірвався терпець, і вони почали вимагати. Одного дня четверо педагогинь на різних перервах вирішили набирати гарячу урядову лінію, щоб поскаржитися. “Кожен вчитель дзвонив на перерві, тому що на гарячу лінію додзвонитися неможливо з першого разу”, – каже вчителька математики Світлана Забуська.

Не поталанило викладачці англійської мови Ірині Бородавчук, бо її дзвінок був зафіксований у робочий час. Пані Ірина каже, що почала телефонувати одразу після першого уроку: “Це було 9:10”. Додзвонитися було непросто, довго чекала з’єднання. “Розмова була короткою, дуже короткою. Я сказала, що затримка зарплати, попросила розібратися, чому так”, – розповіла вчителька нападівської школи.

І в уряді розібралися. “Будь-яка гаряча лінія повертається назад”, – пояснили в обласному управлінні освіти, куди звернулося міністерство. Там переадресували звернення у відділ освіти Борсуківської ОТГ – до його керівниці, яка проігнорувала неодноразові зверення вчителів з цієї ж проблеми перед їхніми дзвінками на урядову лінію. “Я чотири рази намагалася додзвонитися до Олени Павлівни, вона не взяла трубку”, – каже вчителька Ірина Бородавчук.

Виходить, розібратися із невиплатою зарплати просять тих, хто її і не виплатив. І Олена Павлівна, керівниця місцевого відділу освіти, вирішила розібратися по-своєму – висунути претензії за телефонний дзвінок у робочий час. Зафіксований дзвінок вчительки на гарячу лінію був о 9:26 – на першій хвилині другого уроку. Керівниця відділу освіти наказала директору школи провести службове розслідування та з’ясувати, чому вчителька на уроці дзвонила, замість навчати дітей.

Вчителька відмовляється писати пояснення та стверджує, що розмовляла на перерві і закінчила розмову якраз перед дзвінком на другий урок. “Ми сприйняли як цькування цей наказ. Службове розслідування – це взагалі звучить смішно по відношенню до цього. Ми були на роботі, ми проводили уроки, ми працювали”, – каже Ірина Бородавчук. У нападівській школі стали горою за колегу і розцінили наказ освітянської керівниці про службову перевірку, як помсту за скаргу.

Та згодом і сама визнала, що перевищила повноваження, бо вчителі – не її підлеглі, а директора школи. “Наказ трошки не коректний, я би мала написати хоча би “рекомендую”. Вибачте, тут помилилася”, – каже керівниця відділу освіти Борсуківської ОТГ Олена Солонина. Затримані гроші педагогам виплатили, у той самий день – буквально через кілька годин після їхніх дзвінків на урядову лінію. Сільська вчителька англійської з 15-річним стажем боролася за вчасну виплату зарплати розміром… 4900 гривень.

Кореспондентка ТСН Світлана Павук