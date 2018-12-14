Протаранив іномарку і врізався в паркан: п’яний “шумахер” влаштував перегони з копами

14/12/2018 Розмір тексту:

36-річний водій з явними ознаками алкогольного сп’яніння втікав від екіпажу патрульної поліції у Тернополі. Кермувальника автомобіля ВАЗ-2109 зупинила огорожа. Врешті він був затриманий працівниками поліції.

Подія трапилася учора близько 22.00. Поліцейські, патрулюючи вулицею 15 Квітня, помітили, як автомобіль ВАЗ 2109 не відреагував на заборонений сигнал світлофора. Відтак інспектори вирішили зупинити водія, подавши спеціальний звуковий сигнал, однак водій почав втікати, створюючи при цьому аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху.

«Водій автомобіля ВАЗ 2109, рухаючись вулицею Збаразька, здійснив зіткнення з автомобілем TOYOTA, але і це його не зупинило та він продовжив рух, де намагаючись повернути на одну з вулиць, не впорався з керуванням, здійснив наїзд на металеву огорожу, та був затриманий працівниками поліції. Уже під час спілкування з 36-річним громадянином, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння . Чоловік заперечував це, вів себе досить агресивно, а також виражався нецензурною лайкою. Зрештою, водій відмовився від проходження огляду на визначення стану алкогольного сп’яніння в присутності двох свідків, проте його це не звільнило від відповідальності», – повідомила прес-секретар Патрульної поліції Тернопільщини Катерина Басалига.

Порушнику доведеться відповідати за рядом статей: 2 ст. 122 КУпАП (проїзд автомобіля на заборонений сигнал світлофора), а також протоколи за ст. 124 КУпАП (Порушення ПДР, що призвели до ДТП), ст. 122-2 (Невиконання водіями вимог про зупинку), ст. 122-4 КУпАП (Залишення місця ДТП), ч.1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ч.1 ст. 139 КУпАП (Пошкодження дорожніх споруд) та за ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство).

Нагадаємо, за керування автомобілем у нетверезому стані передбачений штраф у розмірі 10 200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на 1 рік. У разі повторного порушення відповідальність подвоюється.

Софія Романська