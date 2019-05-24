Своє президентство Володимир Зеленський розпочав із рішень, які суперечать Конституції України та можуть призвести до деградації демократично-правових процесів в українській політиці, стверджує народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк.

Так, на думку народного обранця, на разі є висока імовірність того, що результатом рішення новообраного Президента України про розпуск Верховної Ради VIII скликання та бажання внести вигідні для Зеленського зміни до закону про вибори народних депутатів стане узурпація влади в руках однієї особи.

– Зі сторони новобраного президента ми бачимо спроби перейняти на себе усю владу. Вважаю, що рішення про розпуск Ради, дострокові парламентські вибори та зміна виборчого законодавства антидемократичними поправками суперечать Конституції України. Так, ми безперечно підтримуємо нового президента в бажанні покращити нині існуючу виборчу систему, проте, жоден із народних депутатів немає морального права голосувати за ті зміни, які зараз нам пропонують внести до закону «Про вибори народних депутатів», а це – пропорційна виборча система, закриті списки, імперативний мандат, 3% прохідний бар’єр тощо. Ухвалення пропонованих змін поверне Україну в питаннях, що стосуються розвитку та демократії щонайменше як на 10-тиліття назад. Більше того, такі рішення можуть призвести до концентрації влади в руках однієї особи, а ми всі чудово пам’ятаємо, яку ціну нам довелося заплатити за узурповане правління Януковича і до чого це призвело. Саме тому, у середу 22 травня на позачерговому пленарному засіданні ми не прийняли зміни до виборчого законодавства. Переконаний, що в питаннях, які не суперечитимуть Конституції України та допоможуть розвитку нашої держави, новообраний президент матиме підтримку та схвалення депутатів, – наголосив Микола Люшняк.

Нагадаємо, під час інавгурації 20 травня Володимир Зеленський оголосив про розпуск парламенту, а ввечері 21 травня підписав відповідний указ. Документ набирав чинності з моменту його публікації. Таким чином, виборча кампанія розпочалася 22 травня. Крім того, Зеленський призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня 2019 року.