У Тернополі автомобілі підстерігає небезпечна яма, через яку транспортні засоби зазнають значних ушкоджень на величезні суми грошей.

Один із постраждалих водіїв вирішив попередити інших тернополян та гостей міста про перешкоду, яка може становити загрозу безпечному руху автотранспорту, спричиняючи ДТП.

До редакції сайту 0352.ua звернувся пан Юрій, котрий 20 лютого, близько 22 години, за кермом свого авто повертав із вулиці Будного на вулицю Микулинецьку, неподалік цвинтаря, і втрапив у яму глибиною 20 сантиметрів.

Пробитими виявилися відразу два колеса. Було прийнято рішення викликати поліцію. Збитки через інцидент становили: 1600 гривень за кожне із зіпсованих коліс, а також допомога евакуатора, вартістю 1500 гривень, адже логічно, що наявною була лише одна запаска.

Вже через деякий час на очах у пана Юрія інший водій став жертвою підступної ями, пробивши через неї одне колесо.

Пан Юрій вказав на карті точне місце розташування небезпечної ями і закликав водіїв бути вкрай обережними на даному відрізку дороги.

Подробиці інциденту з’ясовуються.