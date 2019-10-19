Світ

Мирна весна по-турецьки

Туреччина в її курортній частині влітку видається цілком мирною й спокійною, а от зараз розпочала воєнну операцію на території сусідньої Сирії під назвою “Мирна весна” (в Анкарі, бува, не переплутали пори року?). Спрямована вона проти давнього “геморою” турків – бійців курдського ополчення, яких турецькі власті вважають терористами, і має на меті відтіснити їх на 30 км від кордонів. Політичної пікантності ситуації додає той факт, що саме оті курди-ополченці були союзниками США під час бойових дій в Сирії проти бойовиків “Ісламської держави” (ІДІЛ). Очевидно, з цієї причини президент Сполучених Штатів Д. Трамп виступив з грізною заявою про те, що його країна “знищить економіку” Туреччини, якщо та зробить щось таке, що Америка вважатиме “неприпустимим”. До “стриманості” у проведенні воєнної операції в Сирії закликав Анкару і генсек НАТО Й. Столтенберг. Водночас турецький президент Р. Ердоган рішуче заявив, що його країна діятиме так, як вважає за потрібне. “Незалежно від того, хто і що говорить, ми не зупинимося. Ми боремося не з курдами, а з терористичними організаціями”, – підкреслив він.

Чи спалахне у Росії?

Можливо, в даному випадку йдеться про притаманну творчим людям властивість перебільшувати, однак відома російська актриса Лія Ахеджакова заговорила про “революцію гідності” в Росії через вибори до Московської міської думи, на які не були допущені опозиціонери. За її словами, влада спершу на якийсь час пригасила активність громадян за допомогою величезних штрафів, потім заборонила несанкціоновані мітинги, а тепер погрожує протестантам покаранням навіть за одиночний пікет. Покаранням цілком реальним, адже невинних людей масово садять в тюрми з метою досягнення примітивної, але дієвої, з точки зору влади, мети – залякування. Однак, на думку Л. Ахеджакової, через ці “підлі вибори” освічена й інтелігентна молодь, зовсім неагресивні хлопці вирішили, що більше мовчати не можна. Актриса зазначила, що молодь, зокрема, відомі молоді кіноактори, перестали мовчати і висловлюють своє невдоволення “дуже чесно, без злоби і зовсім не агресивно”. “Я здивована і зачарована. Знову – “революція гідності”, – заявила Л. Ахеджакова. Передчасні сподівання? Можливо. Але, як відомо з тієї ж російської класики: ” из искры возгорится пламя”. Може, таки спалахне?

Успішний дебют серед “великих хлопців”

Український боксер Олександр Усик, який запам’ятався виконанням гопака на рингу після фінального поєдинку Олімпіади-2012 у Лондоні, перейшов у найпрестижнішу, суперважку вагу, і успішно дебютував у ній. Минулого тижня на Wintrust Arena у Чикаго він боксував проти американця Чаза Візерспуна і здобув перемогу, не витрачаючи на цю справу передбачені 12 раундів. Хоча суперник в українця був, можна сказати, вимушеним, обраним в останній момент, щоб замінити іншого, більш рейтингового, котрий зовсім невчасно попався на допінгу, все ж не слід забувати, що кожен американський суперважковаговик – це потужна бойова одиниця. Однак Олександр вже з перших хвилин заволодів ініціативою, виглядав швидшим за, як здалося, трохи вайлуватого американця і від раунду до раунду нарощував наступальну потужність. Візерспун відбивався як міг, однак після 7-го раунду, коли перевага Усика стала просто тотальною, вирішив за краще відмовитися від подальшої ролі жертви. Зараз українець є обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO і, за його словами, готовий зустрітися на рингу будь з ким. Однак у фахівців все ж виникають запитання, зокрема, як Олександр буде протистояти “великим хлопцям”, які вже давно в професіоналах. І наскільки добре він зможе переносити удари важковаговиків…

Україна

Болячка, яка б’є несподівано

Ця болячка – з категорії тих, про які здебільшого не задумуєшся, поки вона не візьме та й не вдарить – щиро так, від душі. Високий тиск — це малоприємно а головне – ризиковано. Причинами гіпертензії є старший вік, надмірне вживання солі (понад чайну ложку на день сумарно в усіх продуктах), стрес, ожиріння, надмірне споживання алкоголю — тобто все, що ми маємо в Україні. Навіть недостатнє харчування матері під час вагітності, дитини в перші роки життя може стати причиною поломки механізмів регуляції тиску. За поширеністю гіпертензії Україна входить у топ-20 країн світу. У нас 33% людей мають підвищений тиск або приймають ліки, які його контролюють. При цьому жінки краще обізнані про свою хворобу і частіше лікуються від неї. Водночас кожен другий чоловік не знає, що в нього гіпертензія (серед жінок необізнана лише кожна четверта).

Вражаючі зарплати

Не найбільш шляхетна це справа – рахувати чужі гроші, але іноді доводиться це робити – виходячи хоча б з відомого твердження, що все пізнається в порівнянні. Про те, що люди з нашого футбольного керівництва – не найбідніші серед українців, було відомо віддавна. Це, зрештою, не дивно – у футболу в нас ще з радянських часів особливий статус. Та все ж, цифри зарплат високих українських футбольних функціонерів, опубліковані журналістом Костянтином Андріюком, здатні справити враження. Особливо на тлі доходів середньостатистичного обивателя. Зокрема, місячна зарплата голови комітету національних збірних Мирона Маркевича складає 729 905 грн; першого віце-президента УАФ Вадима Костюченка – 474 027 грн; ще одного першого віце-президента Олега Протасова – 250 719 грн. К. Андріюк стверджує, що всі ці цифри взяті не зі стелі й що він має на руках всі докази: ідентифікаційні коди та решту реквізитів. Цікаво, чи сам Мирон Богданович в даному випадку обмежився б своїм традиційним “Та то таке…”, чи вдався б до більш детальної аргументації?

Тернопіль

Давні традиції

Підтримання і збереження давніх традицій – одна з прикметних рис славного Тернопілля. Відродженню однієї з них – сприйняття Тернополя як значимого міста на футбольній карті України – сприятиме проведення в ньому фіналу Кубку країни 13 травня 2020 р., що планується, згідно з інформацією УАС. Ще однією давньою традицією, що дбайливо зберігається в нашому краї, є солідна й дедалі зростаюча кількість автомобільних аварій з потерпілими, в тому числі й смертельних. Їхні причини теж традиційні: перевищення швидкості, керування у нетверезому стані та порушення правил маневрування. Також, довелося чути, відроджується ще одна славна традиція, що було відійшла в минуле: працівники воєнкоматів (чомусь в цивільному), мабуть, сповнені палкого бажання виконати план мобілізації, затримують хлопців призивного віку й “запрошують” їх у військкомат. Стосовно форми отих “запросин” між батьками хлопців і представниками воєнкоматів виникли певні розбіжності й довелося вдаватися до посередництва поліції та послуг адвокатів. Тим часом на алеї парків повилазило гаддя (в прямому розумінні) й добряче налякало людей. Фахівці вважають, що потепління останніх днів просто не дало змоги плазунам залягти у сплячку.

Ігор Дуда