Світ

Недбалість, а не зла воля

Якщо в Україні усілякі неадеквати переважно лякають вибухами, то в Лівані він прогримів цілком реально. Причому, прогримів настільки потужно і виглядав настільки вражаюче, що змусив згадати Хіросіму – наче навмисно до “круглої” дати бомбардування. На відеокадрах зі столиці країни Бейруту видно хмару в формі гриба і значні руйнування. Вибухова хвиля була настільки потужною, що постраждали квартали на відстані кількох кілометрів від епіцентру вибуху. Понад півтори сотні людей загинуло, близько 5 тисяч отримали поранення. В Бейруті на 2 тижні введений надзвичайний стан. Спершу розглядався можливий фактор чиєїсь злої волі, однак майже одразу заговорили про 2750 тонн нітрату амонію, що зберігався на складу в порту, і на перший план вийшли притаманні багатьом країнам (в тому числі й Лівану) недбалість і безвідповідальність. Зокрема, президент країни назвав неприпустимим зберігання небезпечної речовини в порту без дотримання необхідних заходів безпеки. А ще, як прийнято всюди, закликав покарати винних.

Штірліцом єдиним?

Не виключено, невдовзі в Росії можна буде безперешкодно дивитися лише серіал про Штірліца або ж інше творіння, що вийшло з-під пера Юліана Семенова – “ТАРС уповноважений заявити”. Будь-яка інша інформація про органи, які беруть свій початок від чекістів Дзержинського, буде суворо “просіюватися”. Президент РФ Владімір Путін підписав закон “Про федеральну службу безпеки”, яким забороняється публікація і поширення матеріалів про органи ФСБ без дозволу керівництва відомства. Мова йде про дотримання професійної таємниці російськими військовими, держслужбовцями, співробітниками ФСБ (тими, котрі перебувають на службі й звільненими). Перед публікацією інформація, що містить державну таємницю, повинна проходити експертизу в ФСБ. Автори поправок до закону вважають, що поширення такої інформації “може створити загрозу” безпеці ФСБ чи “спричинити шкоду репутації служби”. Вочевидь, на їхню думку, спроби отруєння “відступників” на території інших країн (як у справі зі Скрипалями) такої загрози не несуть…

Чи дасть тріщину система?

Цієї неділі в Білорусі відбудуться вибори президента. На думку експертів, якщо нинішній очільник держави Олександр Лукашенко не отримає перемоги в першому турі, це означатиме, що система влади в країні дала збій. Згідно з оцінками політологів, лідер авторитарної держави просто не може допустити другого туру виборів. Для нього питання стоїть категорично: або потрібний результат в першому турі, або немає результату взагалі. За прогнозами, О. Лукашенко, швидше за все, набере вже в першому турі понад 60% голосів. Разом з тим експерти не виключають, що “адміністративна та силова система примусу в країні може виявитися недостатньо ефективною”, і тоді реальний результат Лукашенка складатиме менше 50% голосів. А це, на їхню думку, означатиме, що “вся система влади дала тріщину”. Водночас більшість фахівців сходяться на думці, що масових протестів за зразком українського Майдану в Білорусі не буде, хоча й не виключені оскарження підсумків виборів у судовому порядку.

Україна

Реанімація політичних довгожителів

Призначенням Мірчі Луческу тренером “Динамо” процес повернення до активної діяльності старих кадрів не завершився. Майже одночасно було оголошено, що главою делегації України в тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську буде Леонід Кравчук. Він одразу заявив, що задля миру на Донбасі ладен розмовляти з ким завгодно, але ніколи не підпише нічого, що могло б нашкодити Україні. А ще додав, що досягти миру без участі США буде дуже важко. На Леоніду Макаровичу процес “реанімації” політичних довгожителів, схоже, не завершиться – на думку 86-річного Л.Кравчука, до складу української делегації цілком може увійти 87-річний екс-прем’єр Вітольд Фокін. Оцінюючи несподіване призначення Л.Кравчука, аналітики зазначають, що це може підсилити роботу української делегації в Мінську. При цьому дехто з них напівжартома-напівсерйозно нагадує, що його поїздки в Білорусь іноді закінчувалися в інтересах України – зокрема, біловезькими угодами 1991 р. і розпадом СРСР…

Шкідлива поінформованісь

Надмірна поінформованість іноді може бути шкідливою. Особливо коли нею можуть скористатися особи з виразно негативною репутацією. Не виключено, що Максим Кривош, який 21 липня захопив і утримував автобус з пасажирами в центрі Луцька, добре знайомий з біографією сумнозвісного норвезького терориста Андреаса Брейвіка. І взяв на озброєння деякі методи його поведінки в тюрмі. Зокрема, вирішив оголосити голодування через порушення його прав, яке, на його думку, полягає в невмотивованому застосуванні наручників. Мовляв, тепер його утримують вже як засудженого, а не просто ув’язненого. Також захисник М.Кривоша стверджує, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей. Тепер, не виключено, можна очікувати, що невдовзі “луцький терорист” забажає, щоб йому в камері облаштували спортзал і посприяли у вступі в якийсь університет – заочно…

Тернопілля

Безголова їзда і урочиста хода

Метеоумови з достатньою кількістю опадів, можливо, трохи докучають обивателям, змушуючи носити з собою парасольки, але сприятливо впливають на ріст усілякої рослинності. Зокрема, такої, яку її господарі охоче сховали б від надміру допитливих очей. Та, як на гріх, саме почалася операція “Мак-2020”. Це означає, що таких допитливих і цікавих очей додалося. За короткий час виявлено наркоплантації в двох районах Тернопільщини. Цим труди правоохоронців не обмежуються: на міських автошляхах з’явилися патрульні з радарами TruCAM. З’явилися, вочевидь, не з власної примхи, а через високу аварійність, викликану “безголовою” їздою. Однак на якийсь час минулого тижня вона принишкла, і центральною вулицею міста пройшла урочиста хода випускників шкіл. Як годиться – з вишуканими, іноді доволі несподіваними сукнями та оригінальними костюмами. І – масою коментарів у соцмережах: “Провінційні забави в бідній країні”. “Парад марнотратства”. “Кожен витрачає гроші як хоче. Головне – потім не рахувати вартість борщу”. І тому подібне…

Ігор Дуда