«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)

“З ким Новий рік проведеш, від того й діти у вересні”

Справді? Чекайте, один, два, три, чотири, п’ять … Та ну, що ви – стільки всіляких засобів!

“Варто лише програти на виборах, щоб зрозуміти: більшість не завжди права”

Відчуття трохи “кислувате” на смак. Кава з цукеркою Roshen, можливо, трохи поліпшить самопочуття…

“У ріках і поганих урядах нагору спливає те, що найлегше…”

Не лише спливає – ще й можеш вступити у нього в темряві…

“Дзвони закликають до церкви, але самі не слухають проповіді”

З політиками іноді точно так само

“Хто живе лише надією, ризикує померти з голоду”

Можливо. Але з нею все одно якось не так… безнадійно

“Люди готові наобіцяти гори, щоб позбутися необхідності дати хоча б крихти”

Цікаво, на тижневому тренінгу в Трускавці про це йшлося?

“Корона не виліковує від головного болю”

Справді. Від неї, здається ота голова швидше сивішає…

“Позич гроші ворогові – і надбаєш друга; позич їх другові – і втратиш його”

Уся банківська система існує за таким принципом?

“Рівність усіх – найбільш природна річ і в той же час – химера”

Можливо, тому Адміністрація (тепер Офіс Президента) досі розташований навпроти “Будинку химер”?

“Закохуйтесь і зустрічайтесь – восени все одно більше нічого робити”

Цікаво… виходить, коли є що робити – на ці речі накладене табу?

Ігор Дуда