Світ

Інші заходи

Головна світова політична подія останніх днів – відеозустріч президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна. Які будуть її, так би мовити, віддалені наслідки, передбачити зараз не дуже легко. Наразі ж, як повідомляється, Джо Байден наголосив, що Штати і їхні союзники відреагують потужними “економічними та іншими заходами”, якщо Путін наважиться на військову ескалацію в питанні з Україною. Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Білим домом за підсумками відеозустрічі. Повідомлення про оті самі “інші заходи” заінтригувало – невже йдеться про щось більше, ніж санкції (за всієї важливості останніх)? Втім, чергова фраза про “глибоку стурбованість США”, яка вже віддавна стала приводом для жартів учасників політичних програм і журналістів (спасибі, звичайно, й за неї) свідчить, що сподіватися Україні варто, передусім, на саму себе. Наші суверенітет і територіальну цілісність Штати і їхні союзники, звісно, підтримують, однак їхні рейнджери і морпіхи, вочевидь, обмежаться спільними навчаннями з українськими військовими…

Забави вилізли боком

До новорічних свят і пов’язаних з ними забав з усілякою піротехнікою ще залишається трохи часу, але декому дурощі з нею уже тепер цілком можуть вилізти боком. У румунських Карпатах двоє українців постраждали, втікаючи від ведмедиці. Звір злякався вибухів петард, які влаштували наші туристи, і вирішив, що найкраща оборона від них – це напад. Мер міста, поблизу якого стався напад, пізніше заявив, що туристи з України постраждали не внаслідок нападу звіра, а поранилися самі, намагаючись втекти від зляканої ведмедиці, яка захищала своє ведмежа. Туристи встигли перестрибнути через паркан, але поранились колючим дротом. З травмами рук і ніг їх доставили у місцеву лікарню. Мер також повідомив, що ведмедицю переселять, а її дитинча відправлять до спеціалізованого центру захисту тварин. Навколо місця події встановили охоронний периметр і повідомили присутнім в районі про потенційну небезпеку.

Україна

Нескромні примхи

Народні слуги, як видається, не схильні наразі обмежувати себе у витратах. Мається на увазі – на задоволення власних потреб, що часто межують з нескромними примхами. Депутати витрачають на покупки вельми значні суми. Посадові особи, зокрема й народні депутати, щороку зобов’язані подавати декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). “Зобов’язані” – у нас це трактується своєрідно: грізне відомство може взяти за “шкірку”, а може й не взяти. Приміром, нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко, який своїм ігноруванням норм карантину створив собі образ доволі одіозної особи, в липні витратив на канікули 273 730 грн. – це майже $10 тис. А місяцем раніше він придбав квадрокоптер за 222 тис. грн. Ще один представник монобільшості Юрій Камельчук до запуску ринку землі встиг купити дві земельні ділянки. Обидві – майже по 7 “соток”. За них депутат віддав 139 тис. грн.

Ведмежа манера свиносусіда

Тривожний сигнал щодо того, що буває, коли доля підсуне замість відомої з фразеологічного звороту свині цілком конкретного свиню-сусіда. За наявною інформацією, російські окупаційні адміністрації на окупованих територіях Донбасу ініціювали пропозицію дозволити на офіційному рівні призов громадян РФ для проходження військової служби за контрактом у з’єднаннях і частинах 1 та 2 армійських корпусів. З одного боку вже ніби не відперешся заяложеним “их там нет”, а з іншого – РФ, організувавши масову роздачу в тих місцях російських паспортів, просто махнула рукою на дипломатичний камуфляж і заходилася діяти у власній ведмежій манері. Зокрема, російське окупаційне командування дозволило оформлення на військову службу за контрактом усіх охочих, у тому числі, осіб з кримінальним минулим та алко- і наркозалежних.

Суддя нічого не чує

Це може трохи нагадувати одну з оповідок із “Пригод Швейка…”, у якій ішлося про добродія, котрий втрачав слух, як тільки у нього просили гроші у борг. Вищий антикорупційний суд переніс засідання у справі скандального судді Миколи Чауса, якого обвинувачують в отриманні $150 тис. хабара. Адвокат екссудді заявив, що його клієнт майже нічого не чує. Йому, мовляв, треба або зробити операцію, або провести терапевтичне лікування. Це буде зрозуміло після діагностики, а щоб її пройти, треба відстояти чергу – із залученням державної охорони. Тому захист попросив перерву. Прокурорка відповіла, що питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування, тому не факт, що за два тижні вдасться щось вирішити. Також вона заявила, що може говорити повільно і голосно, щоб обвинувачений усе чув. Судді вирішили частково задовольнити прохання захисту і відкласти засідання на тиждень…

Тернопілля

Неприємності звичні і трагічні

Є в нашому житті скромні й буденні радощі – хоча розмір цієї скромності кожен визначає для себе сам. Хтось може щось там виграти у дедалі енергійніше розрекламовуваних казино. Хтось радий отриманій премії за професійні здобутки. А комусь може бути достатньо відміни карантинних обмежень у громадському транспорті. З неприємностями – щось подібне. Є категорія звичних: вигоріло, приміром, підвальне приміщення сільського клубу. Наш дотепний люд для таких випадків знайшов іронічне “Що згорить – те не згниє”. Також зріс, у зв’язку з настанням справжньої зими, рівень вуличного травматизму, або ж, як називають це явище в народі, “сракопаду”. А от наступний випадок на жартівливий тон не налаштовує: молода жінка, не встигнувши натішитись товариством нового знайомого, випала з 4-го поверху будинку. Знайомство виявилося для неї, так би мовити, подвійно трагічним: за певний час до того як відправити нову подругу у “вільне падіння”, 19-річний неадекват (ну й розвелося їх…) “пригостив” гостю ще й 20-ма ударами гострим предметом у шию та груди… Можна, звичайно, просто вжахнутися. Можна пригадати Т.Шевченка й сказати майже за ним: “Кохайтеся, чорнобриві (чи які там), але – знайте з ким”…