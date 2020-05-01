Світ

Пропозиція президента: небезпечна і безглузда

Говорити щось, попередньо не подумавши, не рекомендується жодній адекватній людині. І тим більше – всесвітньовідомим публічним особам, котрі іноді можуть на власному досвіді оцінити значення приказки “Слово – не горобець”. Лікарі й фахівці в царині охорони здоров’я нині закликають людей… не вживати дезінфікуючі засоби всередину. Потреба в цих закликах виникла після того, як президент США Доналд Трамп запропонував вченим вивчити можливість введення очищаючих засобів у організм (?) задля лікування коронавірусу. “Чи існує спосіб, яким можна зробити щось схоже на внутрішні ін’єкції? Було б цікаво перевірити це…”, – так дослівно висловився Mr. Trump. Медики відразу ж гостро розкритикували цю ідею, зазначивши, що ін’єкції дезінфектантів – це гарантована смерть для будь-кого. “Це одна з найнебезпечніших і безглуздих пропозицій стосовно того, як треба лікувати COVID-19”, – заявив професор медицини Британського університету Пол Хантер. Він, щоправда, одразу ж додав, що цю рекомендацію Д.Трампа не варто сприймати серйозно…

Небачена рецесія. Економіка зупинилася

Новина не з розряду найприємніших, і усвідомлення того, що це торкнеться не лише тебе, є доволі слабкою втіхою. Отже: через пандемію коронавірусу світова економіка практично зупинилася. Рецесія є гіршою, ніж під час кризи 2008-2009 років. Про це заявила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. «Ми ніколи в історії МВФ не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Ми в рецесії і вона набагато гірша, ніж глобальна економічна криза», – наводить її слова офіційний сайт організації. К. Георгієва зазначила, що МВФ у зв’язку з рецесією готовий залучити весь свій резерв у розмірі одного трильйона доларів. Їй вторує американський інвестбанк JPMorgan, який повідомив, що глобальна економіка перебуває в стані рецесії, глибина якої може виявитися безпрецедентною. Аналітики вважають, що швидкість виходу з критичної ситуації буде повністю залежати від вирішення ситуації з пандемією коронавірусу.

Як виглядала б збірна СРСР, якби він існував

Вболівальники зі стажем пригадують 70-80-роки, коли основу збірної тодішнього СРСР (а іноді – її повний склад) представляли гравці київського “Динамо”. Так було, зокрема, на Мундіалі-1986 в Мексиці, коли команда В.Лобановського, продемонструвавши блискучу гру, через грубі суддівські помилки передчасно зійшла з дистанції, й на Євро-1988, на якому наша команда посіла друге місце. Один з порталів пофантазував нещодавно на тему, як могла б виглядати сучасна збірна СРСР, складена з футболістів колишніх радянських республік. У цій віртуальній команді знайшлося б місце одразу п’ятьом українським гравцям: Ярмоленку, Коноплянці, Зінченку, Малиновському і Ракицькому. Водночас Російську федерацію представляють лише чотири футболісти: московські “армійці” Акінфєєв, Фернандес, Чалов і гравець “Монако” Головін. Також в команді, яка ніколи не зіграє, знайшлося місце для вірменського півзахисника Мхітаряна, котрий виступає за “Рому” і естонського захисника “Кальярі” Клавана.

Україна

Дистанція між іміджем і справжнім обличчям

Між іміджем, який людина подає для публіки, і її справжнім обличчям – нерідко величенька дистанція. Он і заступник міського голови стольного Києва Володимир Слончак у своєму святковому привітанні громаді міста наголошував на необхідності виявляти, серед інших чеснот, і мудрість. Наголошувати – наголошував, але вже через лічені дні повів себе таким чином, що оті його слова про мудрість могли сприйматися хіба що з сарказмом. Затриманий в центрі Києва поліцейськими за порушення ПДР (за кермом автівки перебувала дама вельми сумнівної, як можна було судити з відео, тверезості), пан Слончак (юрист за фахом) не знайшов нічого мудрішого, як виявити злісну непокору правоохоронцям і кинутися на одного з них з кулаками, додавши для більшої переконливості ще й словесної нецензурщини. Реакція Віталія Кличка на такий афронт його заступника була швидкою і вагомою – як джеб чи аперкот. “Я звільнив Володимира Слончака. Не дозволю дискредитувати міську владу… в першу чергу тим, хто її представляє”, – заявив мер. Рішучість міського голови сумнівів не викликає. З подальшою рішучістю правосуддя не все так однозначно ясно…

Немовлята по $50 тисяч. Оптом

Спільна нині для всіх проблема протистояння коронавірусу не заважає підприємливим людям “провертати” свої оборудки. В тому числі й такі, які дуже важко втиснути в рамки моралі та Божих заповідей. Співробітники столичного відділу боротьби з торгівлею людьми припинили протиправну діяльність групи осіб, які займалися торгівлею немовлятами. Свій бізнес зловмисники організували, сказати б, доволі вміло. Одні з них підшукували іноземців, котрі бажали народити дитину в Україні, а також забезпечували штучне запліднення за допомогою послуг донора і сурогатної матері. А на завершення “пакету послуг” – ще й сприяли вивозу немовлят в інші країни шляхом оформлення фіктивного шлюбу з громадянками України. Інші члени злочинної групи знаходили жінок в Україні для укладання таких шлюбів і залучення до участі в сурогатних програмах. Послуги посередників потенційним батькам за народження дитини в Україні коштували приблизно $50 тисяч.

Тернопілля

Споконвічні, але не шляхетні справи

У дні свят мешканці краю не лише сповідалися і проводили час у роздумах про вічне. Дехто з них волів у той же час займатися такими ж споконвічними, хоча й зовсім не шляхетними справами: крадіжками, грабунками і підпалами. Інші ж намагалися скрасити одноманітність карантину феєричною нічною їздою. Її кадри з ефектним фінішем на стовпі на перетині вулиць Мазепи і Дружби справили враження і одразу ж надихнули користувачів сайтів на коментарі. Серед них: “Мабуть, трішки перевищив швидкість, на якусь дрібницю!”, “Довимахувався…”, “А чий дебіл за кермом, чому не пишуть?”. Зате чимало пишуть (теж скромно не називаючи прізвища “звитяжців”) про ліквідацію нарколабораторії з виготовлення амфітаміну. Справу зловмисники поставили на широку ногу, в небачених досі, як відзначають правоохоронці, на території краю масштабах. Суд вирішив, що в очікуванні вирішення своєї долі учасники злочинної групи перебуватимуть під вартою – якщо не зможуть “нашкрябати” і з нажитого непосильною працею по мільйону гривень на заставу. Може, таки назбирають?

Ігор Дуда