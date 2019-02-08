Про корову, кішку і… політиків: хроніка тижня від “За Збручем”

08/02/2019 Розмір тексту:

Світ

Ціна домовленостей з Росією

Ще одне нагадування про ціну домовленостей з Росією: США вустами держсекретаря Майкла Помпео заявили про призупинення виконання своїх зобов’язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД). Причина – суттєві порушення договору російською стороною. Договір був підписаний ще у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михаїлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання. Путінська Росія на ці умовності махнула рукою, зокрема, розробила крилату ракету саме наземного базування, тому президент США Дональд Трамп заявив, що його країна підготує варіанти військової відповіді на порушення Росією ДРСМД для нівелювання її переваг в обороні. Він також додав, що союзники по НАТО підтримають США в питанні виходу з договору.

Страшний сон для українських достойників

Для українського обивателя це – практично нездійсненна мрія, а от у Великобританії стало реальністю. Вперше за майже 30 років члена парламенту засудили до тюремного ув’язнення. Автомобіль депутата Палати громад Фіони Онасаньї потрапив у поле зору поліцейських відеокамер, коли рухався зі швидкістю 66 км/год на ділянці, де заборонено їхати швидше ніж 50 км/год. Якщо порівняти з порушеннями на наших автошляхах – гріх майже дріб’язковий. Щось на кшталт дитячих пустощів. Однак шановна леді взяла на озброєння наш, український спосіб виправдання – мовляв, за кермом її автівки була інша особа. Обвинувачення все ж взялося за справу ретельно і надало докази того, що депутат не лише сама перебувала за кермом в момент порушення, а на додачу ще й обмінювалася текстовими повідомленнями. Як наслідок, члена House of Commons засудили до трьох місяців ув’язнення. Перехрестіться нишком, українські достойники – вам таке і в страшному сні не присниться…

Україна

Чорна кішка у політиці

Про те, що між двома відомими добродіями з типовими українськими прізвищами – Гриценко і Луценко – пробігла чорна кішка, можна було здогадатися ще восени, коли перший висловив у одній з телепрограм думку, що у Генпрокурора, мовляв, “язик без костєй” (саме так). На цьому конфлікт не закінчився, і нещодавно Анатолій Гриценко заявив, що “не ховав свого сина від служби в зоні АТО, як це зробили Порошенко, Луценко, Пашинський або Турчинов”. Юрій Луценко одразу ж зажадав вибачення. А.Гриценко вибачився перед сином Генпрокурора (котрий насправді брав участь у АТО), але заявив, що не має наміру вибачатися перед самим Ю. Луценком. У соцмережах обидва опоненти описали один одного значно колоритніше: Анатолій Степанович висловив думку, що Юрій Віталійович перебуває “під впливом сивушних масел”, на що останній оперативно відреагував, назвавши лідера “Громадянської позиції” “субстанцією на букву “Г”. Наразі у “високих перемовинах” настала пауза. Чи надовго?

Легалізація канабісу: українці “за”?

Віяння з заходу і сходу даються взнаки: на сайті Верховної Ради зареєстрована петиція із закликом врегулювати використання канабісу в Україні. За добу вона набрала 1867 підписів – це вісім відсотків від потрібної кількості. В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун (днями суд тимчасово заборонив їй бути отим “в. о.”) одразу ж закликала підтримати петицію та розповіла про корисні властивості наразі забороненої в Україні речовини. “Медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів. Тому використовувати його у медицині, звісно, з певними застереженнями – нормальна світова практика”, – зауважила пані Супрун. Використання канабісу з медичною метою та для відпочинку частково дозволено у Бразилії, Ямайці, Іспанії, Португалії, Італії, Німеччині та Нідерландах. Поряд з цим, серед негативних наслідків вживання канабісу лікарі відзначають відчуття тривоги і параною (цього добра у нас, здається достатньо і без канабісу – І.Д). Канадські медики також виявили, що його вплив на мислення, пам’ять і поведінку ще гірший, ніж той, що його справляє алкоголь…

Французький легіонер здивував відкриттям

Зазвичай порівняння Франції та України в багатьох аспектах нині явно не на користь “неньки” – і те в нас не так, і те… Та от самі французи думають трохи інакше. Одного з них – футболіста Максіма Тейшейру – якимось вітром занесло в донецький (нині реально – київський) “Олімпік”. За його словами, коли приїжджаєш з Парижа до Києва, то особливої різниці не бачиш. Хіба що впадає у вічі, що водії таксі дуже рідко просять пристебнутися паском безпеки. Втім, на думку Тейшейри, це дрібниці. Натомість київський метрополітен видався візитеру з Франції значно красивішим і головне – чистішим, ніж Métro de Paris. Ще він відзначив, що у нас на переході очікують на зелене світло, в той час як у Парижі перехожі йдуть як їм заманеться. Та найбільше французький легіонер здивував своїм останнім відкриттям: виявляється, в Україні люди значно більше поважають одне одного, ніж у Франції

Тернопільщина

Ловлять “на гарячому”

“Бийте!”- війт кричить і кропить. Втім Мурлика скік! Як вхопить пана війта за сам ніс!”, – описані ще Іваном Франком біди війтів, себто сільських голів, продовжують переслідувати декого з них і нині. Хапають їх, щоправда, не за ніс, а в дусі нинішнього часу – “на гарячому” під час отримання неправомірної вигоди. Саме така неприємність трапилася з одним із сільських голів, котрий вимагав 3500 доларів за сприяння у вирішенні земельного питання. Теж “на гарячому” затримали даму солідного віку, яка, за її словами, в пошуках чогось палкого й гарячого (конкретно – сірників) розбила двері (сила пристрасті!) й проникла у кафе. Приклад з Homo sapiens вже беруть і тварини й теж поводяться зовсім неадекватно. В одному з сіл оскаженіла корова почала кидатися на людей. Юридично “підкований” працівник поліції стріляти в злісного парнокопитного хулігана категорично відмовився, і місцевим жителям довелося застосовувати “найвищу міру покарання” самим.

Ігор Дуда