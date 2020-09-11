Світ

Вердикт для актора

“Он убил на Кавказе, как поведали сводки. Обезумев от грязи, от кровищи, от водки…”, – читав колись один з віршів з циклу “Гражданин поэт” відомий російський актор Михаїл Єфремов. Читав, не знаючи, що через 9 років сам частково повторить продекламоване ним. Не на Кавказі, а в самому центрі Москви і таки “обезумев от водки” і ще дечого він став винуватцем ДТП, внаслідок якого загинула людина. Цього тижня суд виніс вирок представнику уславленої акторської династії: вісім років колонії загального режиму. Суддівський вердикт ґрунтувався на свідченнях очевидців, які бачили Єфремова на сидінні водія, записах з місця аварії та результатах експертизи, яка виявила ДНК актора на подушці безпеки водія. Єфремова взяли під стражу просто в судовій залі. Прокуратура просила 11 років колонії, однак суд врахував пом’якшуючі обставини: наявність у актора маленьких дітей, дочки-студентки і благодійну діяльність. “Думаете, скостят год-другой?” – запитував Єфремов-старший в “Стережись автомобіля”. Може, й “скостят”…

Не лише українське надбання

Думаєте, передвиборчі піар та істерія – лише наше українське надбання? Зовсім ні – он кандидати на пост президента США нині щосили намагаються зміцнити симпатію до себе своїх виборців. І навернути на свій бік недовірливих. За кілька місяців до виборів рейтинг популярності Доналда Трампа зріс до максимального з червня показника. Цьому сприяла рішуча позиція президента в питанні жорсткого приборкання заворушень у ряді штатів. Його суперники-демократи, які використовували цю жорсткість Трампа для звинувачень його у надмірній жорстокості й расизмі, нині пересвідчилися, що цей аргумент – палка з двома кінцями. Безлади у тих штатах, де вони мають більшість, дали вже змогу республіканцям і адміністрації президента звинувачувати своїх опонентів у нездатності забезпечити порядок і захист прав громадян. Що стосується цифр, то згідно з результатами дослідження, роботу Трампа на посаді глави держави схвалюють 47% респондентів. Протилежної думки наразі дотримуються 53% опитаних.

Гуманісти у секретних лабораторіях

Схоже у секретних лабораторіях спецслужб РФ працюють невиправні гуманісти: створені ними отрути одразу на місці не вбивають обрану жертву, а “лише” надовго виводять її з ладу. Російський опозиціонер Алєксєй Навальний прийшов до тями після отруєння одним з типів речовини “Новачок”. Після цього охорона німецької клініки “Шаріте”, де він зараз перебуває (і де лежала з новонародженою дитиною радистка Кет, поки її не вивіз звідти, смачно затягуючись в коридорі медзакладу сигаретою, Штірліц), була посилена. Зроблено це було тому, що, як з’ясувалося, Навальний все добре пам’ятає і це ставить його під додаткову загрозу. Медики очікують, що фізично російський опозиціонер зможе відновитися принаймні на 90%, а психічно він вже відновився майже повністю. Вони також вважають, що Навальний вижив лише завдяки оперативності пілотів, які посадили літак в Омську, де потерпілому вкололи атропін. Також в Німеччині впевнені, що “Новачок” цього типу можна було створити лише в державній лабораторії.

Україна

Прем’єр на дві країни

Не дає довго нудьгувати за собою Михаїл Саакашвілі. Колишній президент Грузії днями заявив, що стане прем’єром країни в разі перемоги його партії “Єдиний національний рух” на парламентських виборах. “Згоден бути перехідним прем’єр-міністром не на повний термін, а на стабілізаційний період (2 роки), поки нам не вдасться подолати глибоку економічну кризу, в якій зараз перебуває Грузія”, – підкреслив українсько-грузинський політик. “Я не вибираю між двома країнами, моя боротьба триває і там, і там”, – додав він. На Кавказі не всі зраділи цій заяві, а віце-прем’єр Грузії, міністр юстиції Теа Цулукіані відразу заявила, що якщо Саакашвілі прибуде до Грузії, він буде затриманий на кордоні. Вона також повідомила, що в грузинській в’язниці колишній президент буде забезпечений чудовим харчуванням, як всі інші ув’язнені країни. Цікаво, чи таки ризикне епатажний політик повернутися на батьківщину – з перспективою отримати сулугуні і сациві у визначений режимом час?

Оптимізм після темних думок

Коронавірус, схоже, не думає здавати позиції, вражаючи дедалі більше людей і розширюючи скорботний список своїх жертв. На цьому тлі здатні додати трохи оптимізму звістки про тих, кому вдалося здолати хворобу. Зокрема, телеведуча Ольга Фреймут повідомила, що одужала. “Я поборола Covid… Навіть не віриться. Вдячна всім за підтримку. Рідним – за любов і турботу”, – написала вона в Instagram. “Це підступна зараза, яка має багато облич. Все розпочалося з сильного головного болю, який не могли згасити навіть найсильніші пігулки… Згодом почало викручувати та пекти ребра. Піднялася температура. Я одразу ж записалася на тест. Наступного дня отримала позитивний результат… Повністю зникли запахи. Їсти не могла декілька днів – пила багато води і вітамін С. Ця хвороба виснажує душу, занурює в апатію. У мене були каламутні й темні думки», – повідомила Ольга Фреймут.

Тернопілля

Інтереси в умовах “смути”

Інтереси громади і правоохоронних органів в умовах нинішньої коронавірусної “смути” якось виявилися протиставленими одні одним. Люди виступають проти спричиненого червоною карантинною зоною закриття шкіл, дитсадків, суворої регламентації роботи закладів харчування, а поліція змушена виконувати свої службові приписи й складати протоколи за порушення введених заборон. Це при тому, що у неї вистачає і звичних клопотів. Зокрема, на дорогах Тернопільщини – справжні “криваві жнива”. За серпень сталося понад 200 ДТП із 65 травмованими і 4 загиблими. Паралельно з цим немилосердно веде себе примітивний мікроорганізм, який тримає в нервовій напрузі увесь світ включно з нашим краєм. Натомість дивовижне милосердя виявив наш традиційно справедливий і гуманний суд, “давши” мерзотнику, котрий згвалтував 8-річного хлопчика, аж 5 років. Умовно. Напевно, люди в мантіях всебічно дослідили справу і керувалися глибоким внутрішнім переконанням. Реакцію в соцмережах уявити неважко…

Ігор Дуда