Світ

Компенсація за коронавірус

Коронавірус – це не тайфун чи цунамі, винуватцем яких є сама природа. У США багато хто (включно з президентом Доналдом Трампом) переконаний, що COVID-19 пустився гуляти планетою і добряче “наслідив” у багатьох їхніх штатах з вини Китаю. Менш ніж за місяць понад 5 тис. громадян США приєдналися до колективного позову проти влади КНР, поданого до суду у Флориді. Його автори вимагають від китайського уряду компенсацію за шкоду, заподіяну COVID-19. Позивачі стверджують, що зазнали величезних збитків і втрат через недбалість Пекіна, який допустив поширення коронавірусу по всьому світу. Мова, зокрема, йде про навмисне приховування інформації від Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Американські юристи закликали й інші країни подавати до суду на Китай, вказавши 10 різних правових шляхів для цього, включаючи залучення ВООЗ. Всього від “Піднебесної” вимагають близько $1,2 трлн компенсації через помилки на початковому етапі епідемії коронавірусу.

Неефективні комплекси

Доволі неприємна новина для російських вояків, яка, втім, навряд чи відіб’є в них охоту залазити всюди, куди їх просять і не просять. Але, можливо, хоч зіб’є їхню непомірну пиху. Російські ЗРК С-300, які були поставлені на озброєння сирійської армії а також найсучасніші комплекси протиповітряної та протиракетної оборони С-400 продемонстрували свою неефективність. Вони не лише пропустили ізраїльські винищувачі F-16 в центральну частину Сирії, не помітивши їхньої присутності й давши їм змогу завдати серію ракетних ударів. Згідно з повідомленням, ізраїльські літаки безперешкодно долетіли до наміченого пункту і здійснили дві серії запусків по чотири ракети. Російська сторона наразі ніяк не прокоментувала бездіяльність сирійських і власних систем ППО. В свою чергу, західні воєнні експерти висловлюють думку, що після описаного “проколу” російські ракетні комплекси будуть піддані жорсткій критиці і що це може викликати зниження інтересу до них з боку іноземних партнерів.

Україна

Ресторан чи штаб?

Ресторан “Велюр”, який належить депутату від фракції “Слуга народу” Миколі Тищенку, останнім часом викликав підвищену увагу телебачення та інтернет-порталів. Сталося це після того, як тележурналісти з’ясували, що цей елітний заклад продовжує працювати й обслуговувати окремих “рівніших серед рівних” персон, незважаючи на карантинний режим. Сам власник з чесним виразом очей запевняв, що зустрічається у “Велюрі” зі своїми партнерами, з якими працює над “великою програмою перетворення Києва”. І що ресторан нині є своєрідним “політичним штабом”. Втім, зафіксований журналістами один з цих партнерів, який на виході з ресторану смачно плямкав губами, засвідчив, що робота над “великою програмою” навряд чи ведеться на голодний шлунок. Голова фракції Давид Арахамія запевнив, що “покривати” свого провинного члена партія не має наміру. “Якщо факт правопорушення підтвердиться і ресторан працював на виробництво їжі, а не просто використовувався для зустрічей, то потрібне подвійне покарання”, – сказав він. Щоправда, одразу ж додав, що не знає, чи це можливо “в законному порядку”…

Невеличкий позитив

Невеличкий і досить, сказати б, ефемерний позитив серед нинішніх доволі мінорних буднів: Україна на 6 пунктів покращила свій рейтинг і вперше увійшла в сотню країн за рівнем свободи преси. Такі дані цьогорічного звіту оприлюднила міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів». Прогрес доволі відносний – приміром, на місцевому рівні спроба написати про особисту зацікавленість представників влади у сумнівних і від того скандальних новобудовах нерідко натикається на відсутність розуміння з боку порталів і друкованих ЗМІ. Голова Національної спілки журналістів (НСЖ) України Cергій Томіленко відзначає певне поліпшення, та все ж закликає не переоцінювати його значення. “Це насамперед аванс для української влади”, – зазначив він. Більш відчутним цей поступ, на думку С.Томіленка, заважає зробити безкарність за напади на журналістів. Скидається на те, що захист їхніх прав не є пріоритетом для влади. “Натомість в уряді намагалися протягнути законопроект «Про протидію дезінформації» та запровадити для ЗМІ кримінальну відповідальність”, – зазначив голова НСЖ.

Відповідальна… корова

Якщо елементарної свідомості та відповідальності бракує людям, то їх подеколи доводиться виявляти істотам, які в біологічній ієрархії перебувають значно нижче від Homo sapiens. Функції поліцейського, прокурора і судді успішно поєднала в собі… корова, яка вирішила рішуче втрутитися в перебіг футбольного матчу в одному з сіл Рівненської області. Сумлінна парнокопитна, мабуть, зрозуміла, що гра відбувається всупереч постанові про карантин і вирішила їй завадити. Отож вона вибігла на поле і, як не намагалися її прогнати учасники матчу, ніяк не бажала його залишати. Очевидці зняли цей випадок на відео і виклали в соцмережі. Його передивилися чимало користувачів, в тому числі й керівництво облдержадміністрації, яке заявило, що не має до корови жодних претензій. Натомість вони були до футболістів, які проігнорували карантинні обмеження. З ними, як повідомляється, провели роз’яснювальну роботу стосовно неприпустимості проведення несанкціонованих спортивних змагань.

Тернопілля

Карантин з фантазією

В міру того, як наближається день зняття деяких карантинних обмежень, мешканці краю починають потроху самотужки вибиратися з них. Виявляючи при цьому неабияку творчу фантазію. У Тернополі, зокрема, влаштували “похорон” туристичного сезону – з ритуальним авто і символічним вінком, подібно до того, як у знаменитому гангстерському фільмі “Якось в Америці” проводжали “в останню дорогу” тамтешній “сухий закон”. Останнього ніяк не бажають дотримуватися наші водії – в середньому п’ятьох з них в “підігрітому” стані щодня затримують патрульні на дорогах області. Один з них, напевно, передчував, що алкотестер від його подиху може раптово сп’яніти, і запропонував правоохоронцям 5000 грн. “відчепного”. Судячи з повідомлення – додав до адмінпротоколу ще й кримінальне правопорушення. Яким буде покарання (якщо буде) – наразі невідомо, зате точно відомо, що до 7 з половиною років ув’язнення засуджено жінку, матір трьох дітей, яка задушила свого співмешканця. Чи то стосунки у цьому нещасливому союзі будувалися як серед мух-дрозофіл, самки яких перевищують за розмірами самців, чи то чоловіча природа вже зовсім сходить “на ніц…”

Ігор Дуда