Світ

Вагома причина

Для того, щоб подія майже релігійного значення в житті Іспанії – футбольне el clasico “Барселона”-“Реал” було перенесене, потрібна була справді вагома причина. Не менша, ніж серйозний природний чи соціальний катаклізм. Землетруси чи повені Каталонію, gracias a Dios, себто слава Богу, оминули, а от суспільні потрясіння – ні. В Барселоні пройшли масові акції протесту на підтримку каталонських політиків, засуджених до тривалих тюремних термінів (від 9 до 13 років) за організацію референдуму про незалежність регіону в 2017 р. Заворушення в Барселоні вилилися в зіткнення з поліцією. За даними останньої, в протестах взяли участь понад пів мільйона людей. В поліцейських летіло каміння і петарди, протестувальників же правоохоронці намагалися привести до тями сльозогінним газом. Судячи з кількості затриманих (128) і постраждалих поліцейських (200), примітивні каменюки наробили більшого лиха. На думку аналітиків, попри масовість демонстрацій, уряд Іспанії не піде на поступки, оскільки тоді правляча партія втратить позиції перед виборами, які намічені на 10 листопада.

Гарант у метро

Аргумент у відповідь на закиди недоброзичливців Володимира Зеленського стосовно способу його пересування столицею: гарант таки їздить в метро. Соцмережі одразу ж заповнилися коментарями на кшталт “Ось він – справжній народний президент без кортежів, охорони, мигалок і навіть велосипеда” і “Простий і скромний гарант Конституції їде в метро на роботу”. Щоправда, мова йде не про українського президента, а про його… двійника, який відшукався у Москві. Ним виявився простий робітник з Середньої Азії. Звати його Умід, і він справді навдивовижу схожий на українського президента. В Москві “клон” В. Зеленського проживає з дружиною та дітьми і працює маляром в кузовному цеху автосервісу. Його нерідко “впізнають” на вулиці й жартома називають “Зеленським”. Дивовижною зовнішньою подібністю схожість між оригіналом і його “дублікатом” не обмежується – Умід, як і В. Зеленський, любить гумор і комедійні фільми. І принагідно бажає українському президенту здоров’я і обіцяє, за необхідності, підмінити його на зйомках…

Україна

Браслет для людини з двома прізвищами

Багато хто з опонентів екс-президента П.Порошенка бачить його не в ролі свідка в більш як десятку кримінальних справ, а повноцінним підозрюваним. Станеться це, як заявив генпрокурор Р. Рябошапка, лише тоді, коли для цього буде достатньо доказів. Поки що ж, як можна зрозуміти, екс-гарант для слідчих недосяжний, отож вони взялися за тих, хто в його їєрархії розташовувався нижче. НАБУ затримало одіозного екс-першого заступника голови РНБО Олега Гладковського, якого “угораздило” мати ще й друге прізвище Свинарчук, що стало причиною далеко не доброзичливих жартів у соцмережах. Йому інкримінуються порушення при здійснення тендерних закупівель, зловживання службовим становищем і якісь нечестиві оборудки з нерухомістю. “Пригрішенія” в сфері діяльності “Оборонпрому”, про які раніше багато говорилося, і які обчислюються сумами з дев’ятьма нулями, серед обвинувачень поки що не фігурують. Наразі суд присудив О.Гладковському заставу в 10,6 млн. грн. Бідолаха міг і не назбирати і тоді довелося б кусати лікті з приводу шикарного літнього відпочинку на елітному курорті в супроводі білявої красуні – уродженки Тернопільшини. Але – якось викрутився і тепер на волі. Щоправда – з браслетом…

Ягідки в офшорах

Справи у київського “Динамо” останнім часом не блискучі: не дуже виразна гра, майже безнадійне відставання “Шахтаря” в чемпіонаті, не надто переконливий виступ в Лізі Європи. Втім, усе це може здатися квіточками на тлі ягідок, про які потурбувалася Генеральна прокуратура. Вона відкрила кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ФК «Динамо» Київ». В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчі Генпрокуратури встановили, що службові особи ТОВ «ФК «Динамо Київ» забезпечили уникнення сплати Товариством податків в особливо великих розмірах шляхом реалізації схем фінансування діяльності спортивного клубу з використанням банківських рахунків офшорної компанії. Знову ті кляті офшори… Посадовим особам клубу (прізвища не називаються, але братам Суркісам, схоже, певний час спокій лише снитиметься) інкримінують статтю Кримінального кодексу України, у якій йдеться про ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Вона тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років. Лякатися завчасу не варто – це лише звучить грізно…

Обслуга в погонах

Те, що наша пенітенціарна система потребує змін, зокрема, гуманізації, сумнівів не викликає. Отож четверо поліцейських-конвоїрів з Київщини вирішили виступити піонерами в цій благородній справі. Під час транспортування з СІЗО до суду членів банди, затриманих за розбійні напади та незаконне зберігання зброї, конвоїри у кімнатах для арештованих організовували їм зустрічі з кримінальними авторитетами, а також – “дозвілля” просто у підвалах суду. Звісно ж, з гуманних міркувань – дати людям перед тривалою відсидкою можливість ковтнути волі. Як встановлено слідством, ковтати там було що: під час цієї “розслабухи” конвоїри дозволяли членам банди користуватися мобільними телефонами а також вживати алкоголь та наркотики. Самі конвоїри не гребували таким товариством і теж долучалися до застіль. Зловмисників взяли “на гарячому” – під час одного із таких”заходів”. У підвалі суду перебували 5 підсудних, 5 “гостей” та 4 правоохоронці. Відразу ж відреагували соцмережі: “Це навіть не злочинці в погонах, це так… обслуга. Гидко”. Справді, гидко.

Тернопіль

Проблеми близькості не завада

Життя нині досить складне, проблеми обсідають звідусіль наче мухи; он і погода обіцяє з дня на день погіршитися… А на додачу до всього – ще й запропонований проєкт держбюджету на 2020 р. може взяти та й знищити принципи місцевого самоврядування – саме так було заявлено на зібранні авторитетної асоціації. Може, я неуважно придивлявся або ж просто зір вже не той, але… раніше щось не особливо помічав тих прогресивних зрушень, які зараз зловмисники у Києві хочуть знищити. Та біс з ним, тим бюджетом, нехай розбираються ті, хто на нім розуміється – тут он на нас чигають… як їх там… Escherichia coli та ще й Listeria monocytogenes. І містяться ці зарази з мудрими назвами… де б ви думали? У французькому сирі “Бетмаль” – згідно із застереженням управління Держпродспоживслужби в області. Але, заспокойтеся, потенційні споживачі, а головно – майбутні матусі, й переключіть увагу на щось приємніше. Он місцевий сайт повідомляє, посилаючись на авторитетну думку Уляни Супрун, що вагітність і пологи не повинні стати на заваді інтимній близькості. І що під час вагітності в багатьох жінок підвищується лібідо, але якщо цього не сталося – то невелика біда. І що варто пам’ятати про активну обопільну згоду…

Ігор Дуда