Світ

Он що коїться…

Недоречно, напевно, в даній ситуації згадувати жарт, та все ж… Зупиняє автоінспектор водія і запитує, чому він поїхав під заборонний знак. “Та я, знаєте, дуже погано бачу”, – відповідає той. “Тоді як же вам права видали?”, – дивується інспектор. “Говоріть голосніше, я дуже погано чую”, – пояснює горе-водій. В префектурі Парижа 45-річний поліцейський кинувся з ножем на своїх колег і, перш ніж його знешкодили, зарізав чотирьох (серед них – жінку) на смерть. Вже пізніше з’ясувалося, що в столичній (!) префектурі проходив службу інвалід (!), який мав проблеми зі слухом (!). І який, на додачу, на грунті захоплення ідеями ісламського радикалізму (!) почав від певного часу виявляти явні ознаки неадекватності (!) в поведінці. Все це чомусь не насторожило його керівництво, аж поки не сталося те, що сталося. А ми ще тут, в Україні, нарікаємо на не надто прискіпливий відбір на службу в поліцію – а он що коїться у країні зі, здавалося б, відлагодженою правоохоронною системою…

Добра справа не залишилася безкарною

Жодна добра справа не залишиться безкарною – саме такий висновок можуть зробити четверо контрабандистів після пригоди, що сталася з ними у водах біля південного узбережжя Іспанії. Вони тихо-мирно перевозили на катері свій безневинний товар (всього-на-всього три тонни гашишу), аж тут раптом їх почало переслідувати поліцейське судно. Розминутися переслідувачам і втікачам не вдалося – їхні судна зіткнулися, внаслідок чого троє поліцейських впали в море. За допомогою мегафону з поліцейського гелікоптера, що завис над місцем події, тих, хто перебував на борту катера, закликали допомогти витягнути невдачливих правоохоронців з води. Контрабандисти дослухалися до цих закликів і таки допомогли поліцейським, витягнувши їх на свій катер. Втім, цей жест доброї волі їм не допоміг – вага виявленого на катері дурману відчутно переважила у поліцейських почуття природної вдячності, і вони разом з колегами, що наспіли, заарештували своїх рятівників за незаконний обіг наркотиків.

Україна

“Посадка” представника режиму

Печерський суд Києва відправив на два місяці за грати Сергія Пашинського. Одному з найодіозніших представників попереднього режиму, представнику “Народного фронту” пригадали історію з передноворічною стріляниною під Києвом, коли він прострелив ногу чоловікові, з яким вступив у суперечку. За той час зусиллями правоохоронців (і напевно, самого Пашинського) потерпілий встиг стати підозрюваним, але тепер, із зміною владної команди, українське правосуддя зробило розворот на 180 градусів. Це, зрештою, збігається зі сподіваннями суспільства, яке найперше сподівається на те, що представників попередньої влади “притягнуть за шкірку” до судової зали. Власне, на президентських виборах народ проголосував за такого собі позасистемного екзекутора для політичної верхівки, якому він схильний вибачити багато що, але – не відсутність посадок серед отої любої серцю еліти. Разом з тим аналітики зазначають, що хоча стрільба по людині – це, звичайно, погано, але краще було б, якби Пашинського притягли до криміналу за значно серйозніші корупційні гріхи в оборонній сфері…

“Дуже ретельне” розслідування

Новопризначений головний військовий прокурор Віктор Чумак заявив, що має намір відновити розслідування причин, що призвели до Іловайського котла в 2014 році. За його словами, розслідування буде проведено “дуже ретельно”. З цього можна зробити висновок що досі оте розслідування особливою ретельністю і добросовісністю не відзначалось, що й дає можливість винним особам (а такі, безумовно, є) дихати повітрям волі. “Політики можуть відразу давати оцінки, чи це зрада, чи що-небудь інше. У прокурора немає такого права і тому кваліфікація того, що там сталося, буде, і вона буде відповідати кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству“, – зазначив В. Чумак. Як відомо, Іловайський котел стався в період з 24 по 29 серпня в 2014 році – якраз тоді, коли в Києві на Хрещатику марширували колони і проїжджала вичищена й пофарбована техніка. Українські збройні підрозділи були оточені російськими військами. В оточення потрапили близько десятка батальйонів МВС України і Нацгвардії. Окрім 220 загиблих, 44 солдати були поранені, 40 – зникли безвісти, а 13 досі перебувають у полоні бойовиків.

Неспокійно загарбникам на курорті

Анексувавши Крим і почавши встановлювати там свої порядки, російські окупанти все ж не почуваються в повній безпеці. Нещодавно стало відомо, що вони планують спорудити в районі Севастополя радіолокаційну станцію (РЛС) «Воронеж-М» системи попередження про ракетний напад (СПРН). «Зараз будуються станції під Мурманськом і Воркутою. Термін готовності – 2022 рік. Ще одну потужну РЛС буде побудовано в Севастополі у 2024 році», – сказав начальник штабу-заступник командувача Космічних військ РФ генерал-майор Ігор Морозов. У кінці листопада 2018 року джерело в силових структурах анексованого Криму повідомило, що будівництво нової РЛС «Воронеж-М» системи ПРН планується розпочати в районі Севастополя у 2019 році, де колись була дислокована РЛС «Дніпро». РЛС «Воронеж-М» – російська надгоризонтна радіолокаційна станція системи попередження про ракетний напад. Заявляється, що радар здатний виявляти космічні та аеродинамічні об’єкти, у тому числі балістичні і крилаті ракети. Неспокійно загарбниками на курортній території…

Тернопіль

Всіляке може статися…

Хто сказав, що ми – депресивний регіон? Он міський очільник презентував на форумі у столиці транспортні інновації у Тернополі як складової трансформації “файного”міста ще й у розумне. Цілком доречно, бо коли щось робити нерозумно, то всіляке може статися… Може, приміром, завітати у якийсь ресторан непроханий гість під назвою сальмонельоз і одним махом вкласти у лікарняне ліжко десяток людей. Також утримаюся від того, щоб назвати розумними забіги з наступним заливанням у своє черево пива (можливо, тому, що сам не люблю цей напій). Цікаво також, які розумні викладачі навчали студентів, котрі, вже ставши дипломованими лікарями, примудрилися не помітити у збитої автівкою пацієнтки одразу п’ять (!) переломів і відправили її видужувати додому? І скільки їм оті дипломи коштували? Ну, і звичайно ж, не може викликати інтерес у громадськості (а у правоохоронців – і суто професійний), з чийого великого розуму сталося так, що 17-річна дівчина у громадському закладі напилася так, що її довелося приводити до тями лікарям? Залишається сподіватися, що вони, на відміну від згаданих вище горе-ескулапів, розібралися в ситуації й не діагностували в пацієнтки… знепритомніння через задуху. А у одному з сіл Тернопілля раптом зацвіли вишні. Старожили кажуть, що це теж не дуже мудро, щоб не сказати – зле…

Ігор Дуда