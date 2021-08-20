Світ

Краще не потикатися

Як вже не раз бувало в історії, одна з сильних держав світу знову обламала зуби об Афганістан. США поспішно вивели звідти свої війська, а бойовики радикального руху “Талібан” заявили, що взяли під контроль всю територію країни, включно зі столицею – Кабулом. Туди зараз краще не потикатися, і від таких спроб застерігають своїх громадян міністерства закордонних справ багатьох держав – хоча навряд чи така ідея “постукає” в чиюсь голову. Керівники талібів наказали утриматися від насильства у Кабулі й дозволити безпечний вихід усім, хто бажатиме залишити місто. Проте сцени в тамтешньому аеропорту, зокрема, справжній штурм авіалайнерів, на які намагаються потрапити налякані афганці, свідчить, що на лояльність нових властей вони не розраховують. Президент Ашраф Гані зі своїм найближчим оточенням знайшов прихисток у якомусь із Об’єднаних Еміратів. “Ми досягли того, чого прагнули – свободи нашої країни та незалежності нашого народу. Ми не дозволимо нікому використовувати наші землі для націлювання на когось, і ми не хочемо завдавати шкоди іншим”, – заявив прес-секретар політичного офісу “Талібану”. Хм… у них теж офіс?

Навіщо тоді жити?

Міжнародна група вчених нещодавно проаналізувала 12 великих досліджень тривалості життя, які містили спостереження за 112 тис пацієнтів у кількох країнах. Аналіз показав, що прожити в середньому близько 70 років без раку, діабету і захворювань серцево-судинної системи можуть переважно люди, спосіб життя яких відповідає кільком критеріям. Це — індекс маси тіла (тобто боротьба із зайвою вагою), помірне вживання спиртного (або повна відмова від нього), відмова від куріння і хоча б мінімальна фізична активність. Найздоровішою комбінацією, що обіцяє довголіття, виявилася наступна: людина має стежити за своєю вагою а також поєднувати, як мінімум, два з трьох чинників: фізична активність, відмова від куріння й помірне вживання алкоголю. Йдеться саме про сукупність цих факторів, наголошують автори роботи, оскільки дані не вказують на те, що один із них без дотримання інших може суттєво вплинути на стан здоров’я й тривалість життя. Хтось, можливо, візьме це до уваги. А хтось, не виключено, презирливо махне рукою: “А навіщо ж тоді жити?”.

Чергове явлення “проффесора”

Напередодні 30-річчя незалежності України вирішив нагадати про себе Віктор Янукович. Російське видання РІА “Новости” опублікувало звернення екс-президента до співвітчизників. Спочатку “проффесор” поринув у роздуми про те, “що набула Україна і що втратила”. За ним виходить, що втратила “ненька” з його вигнанням-втечею значно більше. Характеризуючи період свого правління, Янукович бідкається, що він припав на “непростий час”, але його режим, мовляв, “забезпечував свободу слова навіть у тих випадках, коли ця свобода зазіхала на підвалини державності; не перешкоджав праву жителів західних областей споруджувати пам’ятники тим, кого вони вважали своїми національними героями навіть ціною образи історичної пам’яті жителів Південного Сходу; не переслідував членів націоналістичних організацій; на багато що закривав очі…”. А ще він зізнається в щирій любові до Батьківщини і стверджує, що хоча його режим “робив помилки, іноді досить серйозні”, але при цьому, українці, мовляв, “жили краще”. Наостанок Віктор Федорович визнав за потрібне вдихнути у компатріотів, які вже стали трохи забувати про нього, дозу впевненості, зазначивши, що “в найближчій історичній перспективі все зміниться”.

Україна

Акція і реакція

У Києві представники столичного осередку партії “Національний корпус”та інших націоналістичних сил провели акцію протесту під будівлею Офісу президента. За версією поліції – у відповідь на звинувачення кількох харківських членів організації у звичному українському занятті – рекеті. Привід, як на українські реалії, цілком ймовірний, однак самі учасники акції озвучили інші свої вимоги. Серед них – відмова від імплементації формули Штайнмайєра в українське законодавство і недопущення відновлення подачі води в окупований Крим. Як пояснили в МВС, “учасники акцій на Банковій не підкорилися законній вимозі поліції пройти перевірку на вміст небезпечних предметів перед допуском до ОПУ і і спровокували сутички із силами правопорядку, використовуючи сльозогінний газ, шини та інші предмети. Поліція і НГУ були змушені застосувати поліцейські заходи примусу, зокрема спецзасоби”. Дехто з політиків, як от генерал міліції Геннадій Москаль, вважає, що застосовувала поліція оті заходи примусу і, взагалі, діяла в цій ситуації якось мляво і безпорадно…

Норма для європейської держави?

Що маємо – не бережемо. Це – про нас з вами. Точніше – про деяких людиноподібних істот з нашого соціуму. Недавній тріумфатор Олімпіади в Токіо український борець і депутат Верховної Ради Жан Беленюк розповів про неприємну пригоду, що сталася з ним в Києві. За його словами, в центрі міста до нього підійшли якісь молодики, котрі намагалися спровокувати конфлікт, викрикуючи образи (“Чорна мавпа щось знає про патріотизм?!”, “Вали до Африки!”). До бійки справа не дійшла (можливо, на щастя для нападників), однак, як сказав Беленюк, йому стало цікаво, чи є він для своєї держави українцем, і які критерії патріотизму в ній існують. А також, чи нормально в європейській державі чути образливі речі людям, які цю державу прославляють. Судячи з реакції влади – далеко не нормально. Правоохоронні органи відкрили справу з приводу расистських образ на адресу Жана Беленюка, а Президент України Володимир Зеленський рішуче засудив цей прояв расизму і ксенофобії. “Український гімн прозвучав на Олімпіаді у Токіо саме завдяки Жану Беленюку! Він – один з найдостойніших синів України! А будь-які прояви расизму або ксенофобії в Україні неприпустимі!” “, – заявив глава держави.

Тернопілля

Біда та й годі…

Тернопільщина – це край людей, які живуть у достатку, чи тих, які ледве зводять кінці з кінцями? Якщо виходити зі статусу “депресивного регіону”, що міцно “прилип” до нас – то швидше друге. Якщо ж судити з кількості й ціни придбаних автівок, інформація про які періодично публікується – то все не так безнадійно. З метою дослідження самооцінки населенням Тернопільщини рівня своєї матеріальної забезпеченості проведено опитування домогосподарств. 56,5% з них віднесли себе до бідних, 43,2% – до небідних, але ще не представників середнього класу, і лише 1,3% – до представників отого омріяного середнього класу. При цьому жодне з опитуваних домогосподарств не віднесло себе до заможних. Ну, біда та й годі… Свій матеріальний стан мешканці Тернопілля поліпшують по-різному. Викладач одного з коледжів, вирішив, як висловився на бандитській “малині” Володя Шарапов, “деньжат по-легкому срубить” – здерти зі свого учня 8400 грн. за вирішення питання з отриманням посвідчення водія. Інший, очікуючи на розгляд в суді справи про скоєні ним крадіжки, відчув у собі наснагу додати до їхнього переліку ще одну. Може виникнути запитання: чому ж він перебував на волі? Може, згідно з нашими юридичними нормами, для того, щоб очікувати вироку на нарах, потрібно набрати певну кількість балів – як на якомусь конкурсі?