“Безкарність – найбільше заохочення злочину“

(Цицерон)

Напевно, чисто випадково, але доволі симптоматично на сайті опинилися поряд два матеріали, які, як на мене, яскраво ілюструють дві наші нинішні складні проблеми:

Перший: “Ворог завдав масованого удару. Сьогодні це можна дійсно назвати масованим ракетним ударом. Різними засобами повітряного нападу. Фактично летіло все, мабуть, лише “Калібрів” не було. А так – і “Кинджали” ми бачили, балістику, і С-300, крилаті ракети. Далі бачимо застосування “Шахедів” – теж було. Летіли з південно-східного напрямку. Застосовували ракети Х-22, Х-32. Х-101, Х-555 Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано… Під атакою опинилися одразу кілька міст, є загиблі та постраждалі” (речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат).

Другий: “Вражає цифра кількості адмінпротоколів, які були складені поліцейськими нашої області щодо водіїв, котрі керували транспортними засобами, перебуваючи у стані сп’яніння. Незважаючи на чималі штрафи, з початку року зафіксовано 3144 таких випадки. Нетверезі за кермом – це одна проблема, яка тягне за собою ще одне порушення Закону – спробу відкупитися від відповідальності за таке порушення. Слідчі задокументували з початку року 143 факти пропозицій та надання неправомірної вигоди поліцейським. Про це повідомив За його словами, деякі з порушників робили спроби відкупитися від відповідальності. Як наслідок – правоохоронці задокументували 143 факти пропозицій неправомірної вигоди” (начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко).

З росіянами все зрозуміло: це звироднілі варвари, які виміщають злість за затягнуту так звану СВО (що б там не говорили Путін і Шойгу, що вона йде “за планом”) на цивільному населенні й цивільній інфраструктурі. Тут є один засіб протидії: завдавати їм таких самих ударів у відповідь, щоб, як висловлювався відомий кіноперсонаж, “дошло до сердца, печенки и всего ихнего гнилого нутра”. Або ж, знову ж таки висловлюючись їхньою мовою, “чтобы неповадно было”. Тут, щоправда, виникає чимало запитань стосовно того, чим завдавати ці удари: своїх засобів недостатньо, а Захід то киває на притаманну демократії бюрократичну тяганину з поставками необхідного нам озброєння, то прямо зізнається, що не хоче (простіше кажучи – побоюється) ескалації конфлікту. Зайве казати, що все це лише підбадьорює агресора і підштовхує його коїти нові злочини. В даному випадку можна вести мову про те, що в нашої держави обмежені можливості, або ж подеколи – зв’язані руки.

У другому випадку (із затриманими п’яними “водіями), число яких добряче вразило бувалого в бувальцях начальника обласної поліції, державу, здається, ніщо і ніхто не обмежує в праві діяти жорстко і невблаганно. Давня формула “П’яний за кермом – злочинець” вже неодноразово довела свою правоту. А тут – поліція області затримала 3144 таких потенційних зловмисників. 3144 своєрідні закладені міни сповільненої (чи не дуже – залежно від обставин) дії, кожна з яких може призвести до біди, нерідко непоправної. І чималі штрафи, як зі знанням справи повідомляє той же шеф поліції області, їх не стримують. Здавалося б, вихід очевидний: не обмежуватися штрафами, а, виходячи зі статистики потерпілих і загиблих внаслідок ДТП і тотальної розпущеності та безвідповідальності “шоферюг”, запровадити такі “драконівські” кари за “п’яну” їзду, щоб принаймні більшість з них жахалися самої думки сісти “підігрітими” за кермо.

Однак держава чомусь цього не робить. Не робить, хоча в тому, що стосується безкарності злочину, в даному випадку видається цілком доречною паралель з “рашистськими” агресорами. Та й якщо підрахувати кількість жертв (серед цивільного населення) внаслідок ракетних атак і через грубе порушення водіями ПДР, то, боюся, друга причина наразі пов’язана з більшим числом загиблих і покалічених. Держава знає це і, як видається, має можливості виправити становище, але, як мовиться, і в вус не дує.

Натомість хоче, щоб її любили, поважали і навіть вмирали за неї…