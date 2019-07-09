Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій на Тернопільщині.
Відповідні розпорядження він підписав сьогодні, 9 липня.
Так, з посади голови Борщівської РДА звільнено Людмилу Юзьків.
Також президент звільнив з посади голови Зборівської РДА Ігоря Яворського.
Своїх посад позбулися голова Теребовлянської РДА Юрій Ништа та очільник Тернопільського району Олександр Похилий.
Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.
Загалом за один день Глава держави звільнив 70 голів райдержадміністрацій по всій Україні.