Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох голів райдержадміністрацій на Тернопільщині.

Відповідні розпорядження він підписав сьогодні, 9 липня.

Так, з посади голови Борщівської РДА звільнено Людмилу Юзьків.

Також президент звільнив з посади голови Зборівської РДА Ігоря Яворського.

Своїх посад позбулися голова Теребовлянської РДА Юрій Ништа та очільник Тернопільського району Олександр Похилий.

Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Загалом за один день Глава держави звільнив 70 голів райдержадміністрацій по всій Україні.