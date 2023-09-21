Президент України Володимир Зеленський відзначив медаллю “За військову службу Україні” бійця з Тернопільщини Андрія Теренду.

Як ідеться в Указі Глави держави, медаль присвоєно за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також вірність військовій присязі.

Старший лейтенант Андрій Теренда мешкає у селі Кам’янки. Він був учасником АТО. Із 28 лютого 2022 року знову захищає Україну на передовій.

За час служби боєць отримав велику кількість нагород. Зокрема, Андрія Теренду нагороджено Почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України “Срібний Хрест”, нагрудним знаком “Почесна відзнака 45 окремої артилерійської бригади”, медаллю “Захисник Слов’янська”, нагрудним знаком “Учасник АТО” та “За участь в антитерористичній операції”, відзнакою “Батальйон «Збруч»”.

“Щиро радіємо разом з Андрієм та його сімʼєю, вітаємо із заслуженою нагородою!

Найшвидшої перемоги! Віримо ЗСУ і віримо в кожного воїна! Повертайтесь живими, здоровими!

Безмежно дякуємо і пишаємось!”, – зазначають у Підволочиській селищній раді.