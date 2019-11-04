Безпечність харчування обговорювали на селекторній нараді в облдержадміністрації за участю Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

За порушення у закупівлі продуктів для шкільних їдалень планують посилити відповідальність.

Харчування дітей у школах і дитсадках має бути якісним, – наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Відтак дієтологи повинні переглянути меню у загальноосвітніх і дошкільних закладах.

«Це питання залишатиметься на моєму особистому контролі. На жаль, 15% документацій стосовно закупівель масла не відповідають вимогам. Це недопустимо, коли йдеться про здоров’я дітей. Щодо використання фальсифікованих продуктів, особливо молочних та масла, необхідним є посилення відповідальності за це порушення. Також бачимо нагальним визначення на законодавчому рівні терміну “фальсифікований продукт” та посилення відповідальності за порушення у сфері закупівель продуктів харчування, а також тендерів в закладах дошкільної та загальної середньої освіти».

Таким чином намагаються попередити виникнення випадків гострих кишкових інфекційних захворювань та харчових отруєнь у навчальних закладах.

Софія Романська