27 грудня 2020 року Роман Підсаднюк, проїжджаючи залізничним мостом, що з’єднує вулицю Руську та проспект Степана Бандери у Тернополі, помітив невідомого чоловіка, який намагався покінчити життя самогубством – стрибнути з мосту.

Роман не втратив пильність і не залишився осторонь чужої біди. Раптово зупинив автомобіль та утримав чоловіка від падіння. Згодом на допомогу Роману приєдналися небайдужі перехожі, оскільки відчайдух чинив опір та намагався завершити розпочате. На місце події було викликано швидку допомогу та патрульну поліцію області.

Роман Подсаднюк дивом встиг затримати відчайдуха, який хотів завершити життя самогубством.

До слова капрал Служби судової охорони Роман Подсаднюк, ріс і виховувався у сім’ї правоохоронців, став благородною людиною та гідним нащадком свого діда і батька, пише Галас.