Запальничку вартістю 2600 викрала невідома особа. Повідомлення про крадіжку надійшло від менеджера ресторану.

Заявник розповів, що до нього за допомогою звернувся відвідувач закладу. Він попросив розшукати невідому особу, яка привласнила його дороговартісне майно в приміщенні ресторану.

У ході перевірки даної інформації поліцейські встановили, що протиправне вчинила працівниця закладу. Дівчина скористалася моментом коли чоловік відлучився на декілька хвилин.

Викрадене правоохоронці вилучили та в подальшому повернуть власникові.

За фактом крадіжки розпочате кримінальне провадження згідно ст.185 ККУ. Підозрюваній загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до трьох років.