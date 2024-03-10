Чергові факти шахрайства задокументували працівники поліції. Аферисти продовжують телефонувати та представлятися працівниками служби безпеки банку й виманювати у громадян конфіденційну інформацію про банківські картки, що дає їм можливість привласнити кошти.

47-річний мешканець Тернопільського району втратив більше ніж 49 тисяч гривень, а у 72-річного жительки Гусятинської громади з електронного гаманця зникло понад 39 тисяч гривень. Громадяни без будь-яких вагань виконали умови аферистів.

Слідчі дані події внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів, аби встановити осіб зловмисників.