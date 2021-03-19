У шахрайську пастку потрапила 55-річна жителька Тернопільського району.

До жінки зателефонували нібито із банку та повідомили, що допоможуть їй зменшити відсоток по кредиту. Потерпіла повірила та виконала усі вказівки незнайомця.

Як встановили поліцейські, жінка повідомила зловмиснику код з смс-повідомлення, яке надійшло їй на телефон. Після цього, перевіривши стан рахунку, виявила, що з картки зникли усі гроші – 43 тисячі гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тривають заходи щодо розкриття злочину.