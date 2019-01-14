“Працівник банку” виманив у мешканця Тернопільщини 15000 гривень

14/01/2019 Розмір тексту:

Саме через свою безпечність майже не щодня жителі Тернопільщини втрачають свої заощадження. Крани допомагають невідомим спустошувати свої кишені, повідомляючи конфіденційну інформацію, завдяки якій аферисти знімають готівку.

Афера відбувається наступним чином: спершу на мобільний телефон надходить дзвінок. Незнайомець представляється працівником банківської установи та повідомляє, що електронний гаманець людей заблоковано через збій системи або інші технічні причини.

Чоловік входив в довіру та дізнається всю конфіденційну інформацію задля відновлення картки, але насправді знімає всю готівку з карткового рахунку.

Краяни розуміють, що їх ошукали лише коли отримують сповіщення про успішно здійснену транзакцію.

Від такого роду афери потерпів й житель Кременця. Як результат заявник позбувся п’ятнадцяти тисяч гривень. За допомогою він звернувся до поліцейських.

Як повідомили у поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство.