“Працівник банку” виманив у мешканця Тернопільщини 15000 гривень
Саме через свою безпечність майже не щодня жителі Тернопільщини втрачають свої заощадження. Крани допомагають невідомим спустошувати свої кишені, повідомляючи конфіденційну інформацію, завдяки якій аферисти знімають готівку.
Афера відбувається наступним чином: спершу на мобільний телефон надходить дзвінок. Незнайомець представляється працівником банківської установи та повідомляє, що електронний гаманець людей заблоковано через збій системи або інші технічні причини.
Чоловік входив в довіру та дізнається всю конфіденційну інформацію задля відновлення картки, але насправді знімає всю готівку з карткового рахунку.
Краяни розуміють, що їх ошукали лише коли отримують сповіщення про успішно здійснену транзакцію.
Від такого роду афери потерпів й житель Кременця. Як результат заявник позбувся п’ятнадцяти тисяч гривень. За допомогою він звернувся до поліцейських.
Як повідомили у поліції, за даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство.