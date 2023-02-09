Працював на двох роботах: у Тернополі спіймали наркоторговця-трудоголіка

Працівника двох телеграм-магазинів затримали оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області. Чоловік заробляв тим, що розвозив та ховав заборонені речовини за вказаними адресами.

За словами Михайла Димиди, начальника УБН в області, інформацію про жителя Збаража, який продає наркотики, вони отримали ще наприкінці січня. У ході проведення слідчо-оперативних заходів стало відомо, що підозрюваний дійсно співпрацює з інтернет-магазинами, які розповсюджують наркотики.

Під час обшуку, проведеного працівниками УБН спільно зі слідчими відділення поліції №4 Збаража під процесуальним керівництвом працівників Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури, у чоловіка виявили та вилучили понад 90 грамів психотропних речовин – це 40 закладок, а також поліетиленовий пакетик з «PVP». На “чорному ринку” таке добро вартуватиме майже 80 тисяч гривень.

Чоловік каже, що отримував від роботодавців майстер-клади. У його обов’язки входило розфасовувати наркотики та закладати за вказаними адресами у Тернополі та Збаражі.

Зарплату отримував криптовалютою. Вдень встигав розмістити близько 20 закладок. Чоловікові уже оголосили підозру згідно зі статтею 307 ККУ. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.