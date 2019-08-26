У Чорткові, що на Тернопільщині, невідомі повиривали вазони із клумб.

Сталося це у суботу ввечері, пише Вечірній Чортків.

Шокуючі фото наслідків чиїхось “розваг” опублікували у соцмережі. Як видно, вандали добряче “потрудилися”. Вирвані квіти вони порозкидали по всій дорозі. Крім того, хулігани повиривали бруківку з тротуару, і теж викинули на проїжджу частину. Від рук лиходіїв постраждали і деревця, на яких були поламані гілки.

У коментарях до повідомлення деякі користувачі припускають, що це зробили діти заробітчан, поки батьки тяжко гарують закордоном.