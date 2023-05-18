Два автомобілі не розминулися 16 травня близько 8:50. Аварія трапилася при виїзді з села Підгороднє. Швидку, поліцію та службу надзвичайних ситуацій викликали самі учасники автопригоди.

При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій автомобіля Mercedes-Benz C 200, рухаючись в напрямку Бережан, зіткнувся з Hyundai Elantra. Кермувальниця Hyundai не переконалася в безпечному русі, не пропустила автомобілі і почала виїжджати з другорядної дороги на головну.

В результаті удару з тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала двох пасажирів з Hyundai – чоловіка 1979 року народження та неповнолітнього хлопця.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.