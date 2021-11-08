Потрібно дуже багато коштів: бітьки 16-річної дівчинки з Тернопільщини благають про допомогу

16-річна дівчина з Тернопільщини, Катерина Котович, потребує негайної допомоги небайдужих людей.

Дівчина зараз перебуває в реанімації Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні, в неї ускладнення після операції (отолікворея справа, рецидивуючий отогенний менінгіт, герпетична інфекція). Залалення оболонки мозку, спричинене інфекцією з вуха, небезпечне для життя Катерини. І сім’я дівчинки з с. Велика Горянка просить небайдужих людей врятувати її. На лікування потрібно дуже багато коштів. Потрібні дороговартісні антибіотики “Завіцефта” та “Лінезолід”, які допоможуть швидко побороти інфекцію та вийти з реанімації, пише 0352.ua.

Номер картки Приватбанк 5168757414518219 – Котович Світлана (мама Катерини).

Прохання до усіх небайдужих допомогти врятувати життя дитини.

Також кошти можна перераховувати на рахунок дівчинки у благодійному фонді “Живи”:

АТ КБ “Приватбанк”

IBAN UA353387830000026007055131582

ЄДРПОУ 43538969

МБФ “ЖИВИ”

Призначення платежу: благодійна допомога

Для переказів з-за кордону та по Україні:

https://next.privat24.ua/payments/form/{“token”:”e2c0d662-f340-4d89-84a2-54e7da9b1204″}

https://www.liqpay.ua/uk/checkout/i74354193804