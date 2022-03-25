За останній місяць на Тернопільщині напрацьовано ряд рішень, які запровадили в дію. Зокрема, це заборона на продаж алкоголю та конфіскація авто у нетверезих водіїв на потреби бійців. Саме до цього рішення влада області отримує чимало питань.

Про це повідомив голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш під час брифінгу ради оборони Тернопільщини 24 березня, пише ТЕРЕН.

– Хочу звернутися до водіїв, ця акція нікуди не поділася, вона залишилася. І сьогоднішній результат – знову 5 машин. До мене часто звертаються з проханням відновити продаж алкоголю. Цього точно не буде. Бо війна і алкоголь – це різні речі. Нам потрібна армія зі здоровим глуздом і з холодним серцем, а не навпаки. Тому це питання не обговорюється, алкоголь на Тернопільщині продаватися не буде, крім пива. У нас є два виробники, які мають 800 працівників. Це робочі місця і відповідно збут і акциз у місцеві бюджети, – зазначив очільник області.

Нагадаємо, рішення про заборону продажу спиртних напоїв прийняла влада Тернопільщини з 27 лютого. З 10 березня у області дозволили продавати пиво, оскільки це слабоалкогольний напій, який не належить до заборонених.