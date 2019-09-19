Автомобіль для доставки гарячих обідів одиноким малозабезпеченим краянам презентували у благодійному фонді «Карітас».

Авто придбали завдяки пожертвуванням небайдужих людей.

Близько півроку у благодійному фонді «Карітас» реалізовують проект «PRO Милосердя», що передбачає розвезення гарячих обідів для самотніх людей похилого віку. Спершу тернопільські благодійники надавали власне авто у користування, але паралельно розпочався активний збір коштів, ініціаторами якого стали учасники Волонтерського Лідерського Руху та громадська організація “Файне.UA”. Завдяки пожертвуванням небайдужих людей, вдалося зібрати необхідну суму для покупки автомобіля, – розповідає директор благодійного фонду «Карітас» о. Андрій Марчук.

«Наразі цією послугою зможе скористатися 10 cамотніх осіб, які є підопічними проекту “Домашня опіка”, але з часом за співпраці «Карітасу» та Тернопільської міської ради проект охопить більшу кількість потребуючих людей у Тернополі».

Додамо, при благодійному фонді «Карітас» діє благодійна їдальня, де щодня готують їжу для потребуючих людей: серед яких бездомні, одинокі, малозабезпечені особи.

Софія Романська