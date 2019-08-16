15 серпня близько одинадцятої години вечора до Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового залізничної станції про те, що потяг здійснив наїзд на невідомого чоловіка.

Потерпілим виявився житель Теребовлі, 1994 року народження. Зі слів очевидців, на момент прибуття на станцію поїзда, що курсує за маршрутом Рахів – Київ, юнак якраз переходив колію. Криків людей і спроб попередити хлопець не почув, бо в цей час був у навушниках. Машиніст застосував екстрене гальмування, але вчасно зупинити потяг не вдалося.

Молодого чоловіка поїзд зачепив і протягнув декілька метрів. З важкими травмами юнак був доправлений до реанімаційного відділення районної лікарні, де близько опівночі помер, повідомляють у поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 276 ККУ.