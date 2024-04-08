Постраждали двоє людей: у поліції прокоментували жахливу ДТП на Тернопільщині

До реанімаційного відділення в результаті дорожньо-транспортної пригоди потрапив житель Чорткова 1974 року народження.

Аварія трапилася 6 квітня близько 16:00 на трасі Бучач – Товсте – Язловець.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки стало відомо, що чоловік, керуючи автомобілем марки Land Rover, не впорався із керуванням та допустив наїзд на металеву огорожу.

Потерпілого госпіталізували. На момент автопригоди в салоні автівки було троє пасажирів. Одного з них, 23-річного чоловіка, також доправили до лікарні.

У кермувальника взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Як ми повідомляли, за кермом автомобіля був військовослужбовець. За словами його дружини, чоловікові стало погано і він втратив свідомість.