Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася 6 квітня у селі Трибухівці, що біля Бучача.

Там автомобіль Land Rover злетів з траси, протаранив огорожу і заїхав у садок приватного домогосподарства. Автівка розтрощила паркан і зазнала серйозних пошкоджень. Найгірше те, що внаслідок ДТП важкі травми отримав водій, якому елемент огорожі розпоров черевну порожнину. На щастя, лікарі змогли врятувати чоловікові життя. Про це у соцмережі повідомив місцевий активіст Роман Довбенко.

Відомо, що водій автомобіля – військовий. У той злощасний день він їхав разом з сім’єю у Язловець, аби оглянути замок. Як розповіла дружина водія місцевій мешканці, котра була на місці ДТП, чоловікові стало погано за кермом і він втратив свідомість. У соцмережах деякі читачі висловлювали припущення, що водій міг бути нетверезим, проте свідки події спростовують цю інформацію.

Сподіваємося, життя потерпілих – у безпеці. Всі деталі інциденту має встановити слідство. Офіційну інформацію про пригоду опублікуємо згодом.