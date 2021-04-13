“Понакупляли собі”: у Тернополі чоловік бив ногою чужий автомобіль

Працівники Управління поліції охорони в Тернопільській області отримали повідомлення про те, що на території одного із охоронюваних об’єктів невідомий пошкодив автомобіль та втік.

Поліцейські охорони отримали опис ймовірного правопорушника, який вдарив авто ногою. Із камер відеоспостереження охоронці дізналися, у якому напрямку побіг зловмисник, повідомляє 0352.ua.

Неподалік місця події, поліцейські охорони виявили хулігана. Розлючений 45-річний чоловік зі словами: «Понакупляли собі» своєї вини не заперечував.

Тривають слідчі дії.