Свято танців музики і грації захопило Тернопіль цими вихідними.

На набережній Тернопільського ставу зібралося більше тисячі танцюристів. Їхнім виступам передувала урочиста хода вулицями Файного міста до головної танцювальної арени на набережній Тернопільського ставу.

Танцювальний фестиваль у Тернополі відбувається третій рік поспіль. Цьогоріч у дійстві взяло участь понад сорок колективів, а загальна кількість учасників сягнула тисячі, – повідомила директор Тернопільського центру фізичного здоров’я населення Галина Федорович.

«Розпочався «Танцювальний фестиваль» з параду учасників, який стартував на Театральному майдані і завершився на набережній Тернопільського ставу. Був представлений 141 номер – це і бальні і рухливі танці. Брали участь у фестивалі танцювальні школи та колективи Тернополя й області. Кожен виступ був особливим, видовищним і цікавим. В нашому місті дуже багато надзвичайно талановитих танцівників, які могли гідно представити свої таланти і вміння на цьому фестивалі».

Тернополяни не лише насолоджувалися виступами творчих колективів, а брали участь у спеціальних майстер-класах від професійних танцівників.

Софія Романська