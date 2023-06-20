Понад 12 тисяч “шумахерів” оштрафували на Тернопільщині від початку року

Понад 12 тисяч порушників швидкісного режиму притягнули до відповідальності тернопільські патрульні від початку року.

Для вимірювання швидкості руху поліцейські використовують лазерний прилад TruCam. Фіксацію здійснюють на аварійно-небезпечних ділянках та місцях, де трапляється найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ”Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху”.

“Нагадуємо, за порушення швидкісного режиму передбачена адміністративна відповідальність за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів) КУпАП, штраф становить 340 гривень.

Будьте відповідальними та не порушуйте ПДР!”, – звертаються у патрульній поліції.