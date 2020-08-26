Цього року у Тернополі вперше відбудеться Шкільний громадський бюджет – це конкурс кращих ідей школярів та ще один інструмент громадської участі для найменших тернополян.

Завдяки Шкільному громадському бюджету кожен учень 7-11 класів може подати проєкт щодо вдосконалення навчального процесу чи позашкільного часу у своїй школі, а інші учні, шляхом голосування, оберуть кращі проєкти, які будуть реалізовані.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, загалом на реалізацію проєктів Шкільного громадського бюджету у Тернополі на наступний рік буде виділено 1 747 955 грн. Участь в конкурсі зголосилися взяти 23 школи, кожна з яких на свої проєкти отримає по 75 998 грн.

Триватиме прийом заявок на Шкільний громадський бюджет з 1 по 30 вересня 2020 року. Проєкти зможуть подати лише учні 7-11 класів.

Алгоритм участі школярів у Шкільному громадському бюджеті своєї школи:

1. Учень або команда учнів повинні придумати ідею проєкту, спрямовану на розвиток шкільної громади, покращення навчального закладу та території, впровадження інноваційних проєктів в тематичних сферах, науково-просвітницькі чи соціальні заходи.

2. Сформувати проєкт за визначеною формою (бланк додається) та зібрати не менше 10-ти підписів учнів своєї школи, які підтримують проєкт.

3. Після цього проєкт передати спеціально визначеній особі школи для його оприлюднення на сайті міської ради.

4. Дочекатися розгляду проєкту Конкурсною комісією школи, яка розгляне його на предмет відповідності Положенню. До слова, у склад Конкурсної комісії має увійти 5 учнів, два представники з батьківського комітету та два вчителі.

5. Голосування за кращі проєкти триватимуть з 26 жовтня до 9 листопада 2020 року. Кожен учень матиме свій QR-код, завдяки якому зможуть проголосувати за проєкт, який їм найбільше сподобався. Ті проєкти, які наберуть найбільшу кількість голосів до вичерпання суми 75 997 грн, будуть реалізовані у школі вже в 2021 році.

Із Положенням про Шкільний громадський бюджет можна ознайомитись ТУТ.

Прийматимуть участь у Шкільному громадському бюджеті: