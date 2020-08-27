Виконання карантинних правил під час перевезення пасажирів у маршрутках, тролейбусах, контролюють співробітники поліції. У Тернополі створені спеціальні рейдові групи, які щоденно перевіряють, як перевізники дотримуються встановлених обмежень.

З понеділка, 24 серпня, в Україні набуло чинності нове зонування адаптивного карантину. Так, на Тернопільщині «помаранчевий» рівень встановлено в містах Тернопіль, Бережани, Чортків та у Бережанському, Тернопільському районах. Відповідно на територіях, віднесених до помаранчевої зони, діють жорсткіші обмеження щодо пасажирських перевезень.

– У громадському транспорті, який курсує в населених пунктах «помаранчевої зони», дозволено перевезення пасажирів не більше ніж 50 відсотків кількості місць для сидіння, – зазначає інспектор Тернопільського відділу поліції Назар Василик.

Основна увага правоохоронців зосереджена на превентивній роботі з перевізниками, водіями громадського транспорту, роз’ясненні обмежень, які діють. Під час перевірок рейдові групи не лише контролюють кількість заповнених пасажиро місць, а й дотримання маскового режиму як водіями, так і пасажирами.

За перебування в автoбусах та трoлейбусах без oдягнутoї захиснoї маски пасажирам загрoжує штраф від 17 дo 34 тисяч гривень. Адмінпрoтoкoл за ст. 44-3 КУпАП «Пoрушення правил щoдo карантину людей» правooхoрoнці складатимуть і на вoдіїв, кoтрі перебувають в салoні без засoбів індивідуальнoгo захисту абo перевoзять більше дoзвoленoї кількoсті пасажирів.