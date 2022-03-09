У деяких магазинах Тернополя розкупили продукти. Продавці кажуть: від початку війни спостерігається підвищена купівельна активність. Також пов’язують це із приїздом переселенців.

У Тернополі найшвидше розкуповують продукцію тривалого зберігання, – каже керівниця торгової мережі Уляна Бобрик. Втім, дефіциту наразі не спостерігається. “Ми намагаємося швидко поповнювати запаси. Хоча в магазині зараз у кілька десятків разів підвищена активність. Людей дуже багато. Багато людей приїхало з інших регіонів. Найбільше розкуповують продукти тривалого зберігання та гігієнічні засоби першої необхідності. Ми робимо замовлення та поповнюємо запаси. Також працює наша пекарня. Жодного дефіциту продукції першої необхідності немає”.

За прогнозами експертів, підвищений ажіотаж можливий і надалі. Відтак торговці намагаються забезпечити запити населення. Втім, ціни залишаються на попередньому рівні.