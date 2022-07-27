Борщівські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі.
Подія сталася 26 липня у селі Кудринці Мельнице-Подільської територіальної громади Чортківського району. Внаслідок пожежі знищено господарську будівлю площею 60 м кв.
Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.
Пожежу ліквідовано черговими караулами 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевою пожежною командою с. Мельниця-Подільська.
Під час гасіння врятовано житловий будинок.