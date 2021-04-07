На Тернопільщині через COVID-19 обірвалося життя медпрацівниці, відданої своїй справі фельдшерки Єднак Марії.

Про скорботні подію повідомила у соцмережі Фейсбук Іра Кульчицька.

“5 квітня, о 23:30, на 62 році життя, після тривалої боротьби з Covid 19 в реанімаційному відділенні померла фельдшер Бучацької підстанції Е(Ш)МД Єднак Марія Михайлівна!!!

Вона присвятила себе роботі, на якій провела більшу частину свого життя, 41 рік, сумлінно прикладала зусилля, щоб вирвати з рук цієї важкої недуги не одну людину, а самій не вдалося вистояти!!!!

Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом доторкнувся не лише сім’ї, а й інших людей, залишивши сльози та смуток. Полум’я болю обпікає душу від думки, що ніколи не буде поряд її з нами. Не почуємо мудрої поради, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо щирого погляду й теплої усмішки. Нестерпний біль і невимовна туга не покидають нас.

Ви, Марія Михайлівна, відійшли у Небуття, але ми знаємо, що пам’ять про Вас залишиться з нами…. Спочивайте спокійно у Царстві Божому!!! Вічна пам’ять!!!”, – йдеться у повідомленні.

Джерело: Галас