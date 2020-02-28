Про крадіжку з квартири надійшло повідомлення 26 лютого в Тернопільський відділ поліції.

Потерпіла повідомила, що з її помешкання в період з 8:53 по 13:45 невідомі викрали більше десяти тисяч гривень, зібраних на благодійність, золоті прикраси та дороговартісний алкоголь. Розмір збитків – 37 тисяч гривень.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, невідомі проникли у житло шляхом підбору ключа.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження згідно статті 185 частини 3 ККУ – крадіжка з проникненням.

Оперативники опрацьовують відео з камер спостереження, опитують сусідів та здійснюють подворовий обхід, перевіряючи раніше судимих осіб.

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