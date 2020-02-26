У Тернополі обікрали квартиру відомої волонтерки Христини Феціци.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі.

Не добираю слів… Зайшла додому на обід, а квартира відкита! Мене обікрали! Будьте обережні! Опубліковано Христиною Феціцею Середа, 26 лютого 2020 р.

Як пише видання “20 хвилин”, злочин скоїли, ймовірно, “професіонали”. Двері не зламували, а якимось чином відчинили. З квартири винесли золоті вироби і гроші – трохи більше 10 тисяч гривень. Ці кошти лежали на столі в кімнаті. Їх передали благодійники з Англії для діток з Петриківського інтернату.

“За ці кошти дітлахам мали організувати свято, адже від Нового року у них досі карантин. А коли потепліє – звозити на екскурсію до Львова, яку діти чекали понад усе”, – розповідає волонтерка.

Злочин розслідує поліція.