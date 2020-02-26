У Тернополі обікрали квартиру відомої волонтерки Христини Феціци.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі.
Як пише видання “20 хвилин”, злочин скоїли, ймовірно, “професіонали”. Двері не зламували, а якимось чином відчинили. З квартири винесли золоті вироби і гроші – трохи більше 10 тисяч гривень. Ці кошти лежали на столі в кімнаті. Їх передали благодійники з Англії для діток з Петриківського інтернату.
“За ці кошти дітлахам мали організувати свято, адже від Нового року у них досі карантин. А коли потепліє – звозити на екскурсію до Львова, яку діти чекали понад усе”, – розповідає волонтерка.
Злочин розслідує поліція.