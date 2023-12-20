Тернопільська волонтерка Христина Феціца отримала нагороду президента України «Золоте серце». Жінка активно волонтерить від початку російсько-української війни і самостійно доставляє все необхідне у найгарячіші точки.

Христина Феціца майже щотижня їздить на фронт, передає військовим квадрокоптери, прилади нічного бачення, запчастини для автомобілів, а також продукти та гігієнічні засоби.

«Стала волонтерити, коли почалася війна на Донбасі. Відтоді не мала жодної перерви. Тепер я на фронті майже щовихідного. Інколи буває, що через обстріли не можу доїхати до місця призначення. Намагаюся доставити допомогу якнайдалі, а вже звідти її хлопці забирають. Доки ми не переможемо, доки я матиму фізичну й моральну сили, робитиму це».

Відзнака «Золоте серце» символізує вдячність волонтерам за їхню багаторічну працю.

Нагадаємо Христина Феціца – волонтерка, директорка благодійної організації “Благодійний фонд “Логістичний центр допомоги бійцям АТО/ООС”, м. Тернопіль.